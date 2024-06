Do důchodu s plnou kapsou: kolik naspořit a jaké změny nás čekají

Podle odborníků se bude státní důchod v poměru k průměrným mzdám jen zmenšovat a toho, kdo si nenašetří bokem a nevytvoří i vlastní finanční polštář, nečekají příjemné vyhlídky.

Počet seniorů bude v polovině století asi o 200 tisíc vyšší, než se před pěti lety předpokládalo. Přesáhnout by mohl 3,3 milionu. Bude tak téměř o milion vyšší než teď. Ukázala to nová zpráva o stavu důchodového systému a jeho předpokládaném vývoji, kterou představil na začátku června ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj aktuální údaje dokládají, že reforma penzí je nutná. Beze změn by propad důchodového systému podle zprávy po polovině století činil pět procent HDP ročně, v dnešních hodnotách tedy asi 382 miliard korun.

Do důchodu se dvěma miliony

Spoléhat se jen na státní penzi není nejlepší řešení. Z průzkumu agentury Perfect Crowd vyplývá, že na důchod si spoří 6 Čechů z 10. Nejčastěji to neřeší mladí lidé a lidé se základním vzděláním. Podle současného doporučení přitom platí, že do penze bychom měli odcházet s vlastní naspořenou částkou dva miliony korun. Tato dnes doporučovaná částka se ale bude v čase zvyšovat, kvůli růstu cen.

Vytvořit si vysoký finanční polštář nelze rychle. Proto ekonomové radí, začít co nejdříve. A kolik měsíčně odkládat? Nejprve se sami sebe zeptejte, zda si chcete ve stáří udržet svůj životní standard, kolik z toho dokáže pokrýt státní důchod a kolik peněz musíte na tento standard přidat měsíčně ze svého. K tomu přidejte ještě čas, po který můžete rezervu vytvářet a dobu, po jakou by měla vydržet. Pak si dokážete spočítat, jakou částku si pro vytvoření rezervy budete muset během svého aktivního věku měsíčně odkládat.

Penzijní spoření aneb šetření za pomoci státu

A jak si takový polštář vytvořit? Mezi nejznámější spořicí produkt patří „penzijko“. V Česku si na penzi podle dat Asociace penzijních společností střádá s podporou státu 4,2 milionu lidí. V novém doplňkovém penzijním spoření (DPS) přitom investuje už téměř 1,9 milionu Čechů a ve starém penzijku, které moc nevynáší, spoří zbylých 2,3 milionu lidí.

Odborníci přitom radí, že těm, kdo mají do penze ještě delší dobu a spoří ve starém penzijku, se vyplatí přejít do nového doplňkového penzijního spoření. Vyšší zhodnocení vkladů v novém penzijku pak lze dosáhnout volbou odvážnější investiční strategie v delším časovém horizontu. A později, pár let před penzi, zaparkovat úspory do konzervativního fondu.

Letošní novinky v penzijním spoření

V novém i ve starém penzijku mají střadatelé nárok na státní příspěvek a daňové výhody (pokud splňujete dané podmínky), případně na příspěvek od zaměstnavatele. Právě penzijko prochází během letošního roku zásadními změnami. Stát chce totiž motivovat lidi, aby si na penzi střádali víc a začali spořit v nižším věku. S jakými novinkami je dobré počítat?

1. Nárok na příspěvek až od 500 korun – od 1. 7. 2024 bude stát přispívat pouze těm, kteří si budou měsíčně spořit alespoň 500 korun, místo dosavadních 300 korun. Maximální příspěvek bude místo 230 korun až 340 korun, a to při vložení alespoň 1 700 Kč za měsíc. Pokud střídáte nízkou částku a chcete na důchodu naspořit s vyšší státní podporou, je potřeba měsíční úložku zvýšit.

Státní příspěvek od 1. července 2024 Příspěvek účastníka Státní příspěvek

do 30. 6. 2024 Státní příspěvek

od 1. 7. 2024 300 90 0 500 130 100 700 170 140 900 210 180 1 000 230 200 1 700 230 340 Zdroj: propočet iDNES.cz

„Pokud chce střadatel začít čerpat zvýšený státní příspěvek hned od začátku, tedy už od července 2024, musí svou penzijní společnost o nové výši své úložky informovat ideálně už v červnu. V červenci pak odešle peníze do penzijní společnosti podle nového nastavení a stát mu k jeho úložce přidá příspěvek už podle nových pravidel. Změnu výše měsíční platby na penzijko již provedly stovky tisíc účastníků a Asociace penzijních společností ČR předpokládá, že do tří let si svou úložku zoptimalizuje podle nových pravidel až 80 procent účastníků,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

2. Zdvojnásobení maximálního daňového odpočtu na 48 000 korun – pozor od 1. 7. 2024 se daňového odpočtu budou započítávat pouze částky převyšující 1 700 namísto dosavadních 1 000 korun. Zato budete možné za rok odečítat ze základu daně dvakrát více: doposud to bylo jen 24 000 korun za všechny státem podporované produkty zabezpečení na stáří.

Úspora na dani z příjmu v Kč Měsíční příspěvek Daňový odpočet za rok Úspora na dani (15 %) 1 700 0 0 Kč 1 800 1 200 180 5 700 48 000 7 200 Zdroj: propočet iDNES.cz

Slovy čísel – nově při pravidelné měsíční úložce 5 700 korun lze za rok na dani z příjmu uspořit 7 200 korun. Nově na státním příspěvku a slevě na dani je tak možné uspořit až 11 280 korun. Částka pro roční daňové odpočty 48 000 korun ale platí pro všechny daňově podporované produkty.

3. Prodloužení minimální doby spoření z 5 na 10 let. Pokud jste si smlouvu sjednali do konce roku 2023, platí původní minimální doba spoření 5 let. Kdo načne spořit od letošního roku v novém penzijku, musí spořit s podporou státu minimálně 10 let. Podmínka minimálního věku 60 let zůstává u nových smluv stejně jako u smluv uzavřených do konce roku 2023 stejná.

Nejčastější chyby ve střádání v penzijku

Mnoho lidí ale nestřádá v penzijním spoření optimálně tak, aby si na důchod s podporou státu naspořili vyšší finanční rezervu. Na nejčastější chyby, které můžete dělat, upozorňuje Eva Svobodová z Uniqa penzijní společnost: „Nejčastějším problémem je to, že lidé začínají šetřit příliš pozdě a následně musí spořit vyšší částky, než kdyby si penzijko sjednali hned po nástupu do prvního zaměstnání.“

Kromě pozdního spoření patří mezi nešvary také příliš malá částka, kterou si lidé spoří nebo špatně zvolená investiční strategie, což se týká zejména mladých lidí. „Část z nich vkládá své peníze do konzervativního fondu, místo toho, aby využila dlouhého časového horizontu do důchodu a zvolila dynamický fond zpravidla přinášející dlouhodobě vyšší výnos,“ upozorňuje Eva Svobodová.

Novinka Dlouhodobý investiční produkt

Pokud patříte mezi ty, kteří by rádi vyzkoušeli investování, ale zároveň se počítáte mezi méně zkušené investory, pak zaměřte svou pozornost na novinku letošního roku. Je nazvaná Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten je rovněž podporovaný státem a v jeho rámci můžete prostředky vkládat do širšího portfolia různých investičních nástrojů. Stát na něj sice nepřispívá, nicméně si můžete odečíst ze základu daně celé své vklady od první koruny, a to až do výše 48 000 korun za rok.

„Zde vidíme velký potenciál do budoucna. Lidé si již postupně zvykají investovat pravidelně a se zavedením nového penzijního produktu, dlouhodobého investičního produktu, očekáváme, že se bude objem prostředků, směřovaných do investic na dlouhodobé pravidelné bázi, zvyšovat,“ míní Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh.

Pokud se rozhodne pro tuto investiční možnost daňově podporovanou státem, je dobré myslet na základní předepsané podmínky. Abyste nemuseli vracet daňovou úsporu a mohli uspořit na poplatcích, je potřeba počkat s výběrem finančních prostředků do 60. narozenin a investovat alespoň po dobu deseti let.

„Vzhledem k podmínce časového rámce 10 let trvání smlouvy pro využití daňového zvýhodnění má smysl DIP spíše pro lidi ve věku zhruba do 55 let. Mladým lze doporučit vstup hned po získání prvního výdělečného místa po skončení studia,“ říká Pavel Souček, ředitel pro bankopojištění, penzijní a investiční zákazníky UNIQA.

Nevsázejte všechno na jednu kartu

Ať už investujete, či nikoliv, mějte na paměti, že finance, které máte, je vždy dobré rozložit a nevsázet vše na jednu kartu. Kromě spoření na důchod to v praxi znamená to, že si část peněz odložíte na spořicí účet a budete je moct využít v případě nouze, ideální částka je 3 až 6 měsíčních platů. Pokud máte peníze, které nebudete během roku či dvou potřebovat, můžete je vložit do termínovaných vkladů, které mají na rozdíl od spořicích účtů fixní úroky po celou dobu trvání.

Další možností jsou dlouhodobé investice do akcií, tady ale myslete na to, že je dobré investovat do akcií různých firem různého zaměření, abyste snížili riziko. Každopádně to už předpokládá dobré znalosti, protože výnosy z vkladů mohou být silně volatilní, tedy kolísat v čase. Jestliže disponujete vyšším finančním obnosem, zvažte investici do nemovitostí.