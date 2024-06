Indické firmy těží z veder. Cena akcií výrobců klimatizací i nápojů roste

Horké léto zachvátilo značnou část Indie. Analytici říkají, že některým indickým podnikům, které jsou obchodované na burze, to hraje do karet. Tamní burzovní trh se totiž těší z dodatečného přílivu peněžních prostředků v hodnotě několika miliard amerických dolarů, píše agentura Bloomberg.

Mezi vítěze se řadí zejména výrobce sycených nápojů Varun Beverages. Cena akcií tohoto podniku během uplynulých šesti měsíců setrvale roste a dostala se již přes hranici 40 procent. Agentura Bloomberg uvedla, že od počátku letošního dubna analytici zaznamenali i velmi solidní nárůst odhadu zisku v přepočtu na jednu akcií, který se pohybuje okolo 6,3 procenta.

Podobně je to v případě společnosti Havells India, předního indického výrobce klimatizací. Cena akcií této firmy se za posledních šest měsíců zvýšila o téměř 50 procent. Jen za poslední jeden měsíc to bylo o více než 15 procent.

„Vlny veder úspěšně ovlivňují vybraný indický podnikatelský segment. Zejména se to týká firem, které se zaměřují na výrobu klimatizačních jednotek či ventilátorů. Pozorujeme u nich setrvalý nárůst zisků. Poptávka je opravdu silná. Bude ale rovněž důležité, aby se vyšší zájem pozitivně propsal i do podnikových marží,“ řekl pro Bloomberg Vaibhav Sanghavi z hedgeového fondu ASK Group.

Volební horko

Nejlidnatější země světa se již několik týdnů potýká s vysokými teplotami, které atakují hranici 50 stupňů Celsia. Úřady v několika částech se dokonce rozhodly uzavřít školy.

Vědci upozorňují, že indické vlny veder se kvůli klimatickým změnám každý rok prodlužují a zintenzivňují. Aktuálně nejvyšší teplota byla naměřena před dvěma lety. V hlavním městě Dillí to během května rok 2022 bylo dokonce 49,2 stupně Celsia. Nyní to vypadá, že teploty dokonce již prorazily padesátistupňovou hranici. Konkrétně se tak mělo stát během soboty v indickém Rádžasthánu.

Vysoké teploty se v minulých dnech negativně propsaly i do právě probíhajících parlamentních voleb, které se skládají z celkem sedmi fází. V aktuální páté etapě ale k volebním urnám dorazil přijít nižší počet lidí. To samozřejmě znepokojuje i indické politické vedení. Vznikla dokonce speciální pracovní skupina, která před každou další volební fází přezkoumá dopady vlny veder na voliče.