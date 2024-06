Hašek před Gruzií burcuje: Musíme hrát a ne bránit. Minule nám chyběla odvaha

Hraje se v Hamburku od 15 hodin a Češi už nemají kam uhnout. Vítězství je výrazně přiblíží do osmifinále, remíza udrží ve hře. O další porážce v týmu nikdo nepřemýšlí.

„Oba týmy musejí chtít vyhrát, ale neočekávám souboj nahoru dolů,“ tvrdí Hašek. „Nemyslím si, že Gruzie výrazněji otevře obranu a bude útočit ve velkém počtu. Mají však tři čtyři hráče, kteří chodí do zakončení a jsou hodně nebezpeční. Na ty si musíme dát pozor.“

To jste vypozorovali z jejího prvního utkání proti Turecku (1:3), na kterém jste měli vlastní zvědy?

Nejen tam. Každopádně podrobnou analýzu toho zápasu jsme samozřejmě dostali. Hráčům už jsme pustili nějaké fáze a čeká nás další video. Gruzie proti Turecku hrála vyrovnaně až do poslední minuty, kdy dostala gól do prázdné brány. Mají obrovskou ofenzivní kvalitu, jak individuální, tak kolektivní.

Hlavní hvězdou je Chviča Kvaracchelija z Neapole.

Nejen on. Podívejte se třeba Mikautadzeho z Mét, který dal v reprezentaci a ve francouzské lize v posledních jedenácti zápasech jedenáct gólů a teď je o něj zájem po celé Francii. My musíme zamezit tomu, aby od nás tihle hráči dostali prostor. Je to top kvalita.

O Willym Sagnolovi, francouzském trenérovi Gruzie „Pamatuju si, že když jsem byl jako trenér v Saint-Étienne, zajímali jsme se o něj. Tenkrát to nevyšlo. Jako trenér je určitě odborně zdatný, z francouzské i německé školou. Navíc byl v Bordeaux, je to velmi úspěšný trenér.“

Co gruzínská obrana?

Těžko se do ní dostává. Hrají stabilně, nevysouvají se příliš dopředu. I v tomhle to pro nás bude určitě jiný zápas. Co se týká přístupu, nemám hráčům po prvním utkání co vytknout. Na trávníku nechali všechno. A že nás Portugalci přehráli, je realita. Je nutné se s tím smířit a nastavit se jedině na vítězství.

To znamená?

Do zápasu musíme jít s tím, že musíme hrát a ne bránit. V prvním utkání jsme neukázali všechno, co jsme chtěli. Teď je na čase, abychom byli nebezpeční dopředu.

I s kapitánem Tomášem Součkem, který řešil problémy s kolenem?

Tomáš absolvoval trénink v plné zátěži, byl bez úlev a je připravený k zápasu. Je to náš kapitán, ve čtvrtek se námi zúčastnil oficiálního přijetí na hamburské radnici, reprezentuje tým na hřišti i navenek. A je moc důležité mít takového chlapíka ve svém středu.

Máte už jasno o sestavě?

Máme. Ale zásadní pro mě je, že jsou všichni kluci k dispozici, připravení nastoupit. Víte, že sestavu dopředu neříkám, ale může se stát, že uděláme více než jednu změnu. Plánovali jsme to tak už před mistrovstvím.

Je velkou komplikací, že jste si před utkáním nevyzkoušeli trávník v aréně v Hamburku?

Pro oba týmy je to stejné. Hřiště prý není v takovém stavu, abychom na něm mohli trénovat. Před tiskovkou jsme se na něm byli aspoň podívat a je to podobný typ trávníku, jaký máme v tréninkovém areálu v Norderstedtu. Nebude to pro nás problém.

Na turnaji padá spoustu branek z dálky. I vy nabádáte hráče, aby víc stříleli?

Do brankových příležitostí se chceme dostávat nejen střelbou z dálky, každý balon do pokutového území je při rychlosti hřiště nebezpečný. Věřím, že v tom budeme aktivní i proti Gruzii, která má v bráně Mamardašviliho, gólmana z Valencie. Je kvalitní a nebude jednoduché ho překonat, ale já věřím, že se nám to podaří.