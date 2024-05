Film o české cestě na Euro: rozhovory i emoce. Snad to lidi ocení, doufá Souček

„Film mapuje kalendářní rok z pohledu fotbalové reprezentace, která poosmé za sebou postoupila na mistrovství Evropy. Ukazuje zákulisí, dostane fanouška na místa, na která by se normálně nedostal, a nabídne pohled celého týmu, jak kvalifikaci prožíval,“ pronesl na úvod slavnostní premiéry ředitel komunikace Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Šedivý, který je spolu s Tomášem Kalousem autorem snímku.

Snímek události pokrývá chronologicky, od přesvědčivé výhry 3:1 nad Polskem na úvod kvalifikace přes vysokou porážku v Albánii (0:3) až po vítězství nad Moldavskem (3:0), které definitivně stvrdilo postup. Doplňuje je rovněž o několik málo zajímavostí z celého cyklu.

Nechybí samozřejmě ani zmínka o hojně probírané aféře v olomouckém nočním klubu Belmondo, která se odehrála právě před závěrečným kvalifikačním duelem. „Byl to náročný rok a bylo tam několik zaškobrtnutí, nejenom výkonnostně na hřišti,“ přitakal předseda FAČR Petr Fousek.

Ze tří zúčastněných celou kauzu v dokumentu okomentoval pouze krajní obránce Vladimír Coufal, který se stejně jako už dříve omlouval. Jan Kuchta i Jakub Brabec měli ve snímku prostor pouze před inkriminovaným momentem, po něm už nikoliv.

Nejenom tři hříšníci nadále čekají, zda se vejdou do nominace na blížící se šampionát. „Upřímně v tuhle chvíli nic nevím, v úterý se dozvím, jak to dopadne. Připravuju se nejlépe, jak to jde a čekám,“ popsal křídelník Václav Černý po skončení projekce.

Hodinový dokument kromě sestřihu všech utkání nabízí především záběry z kabiny, tedy taktické porady, vzájemné hecování nebo bezprostřední emoce po závěrečném hvizdu. V prostřizích se pak k jednotlivým momentům vyjadřují samotní hráči.

Slavnostní premiéra filmu Hrdí lvi: Postup. Zleva Petr Šedivý, Tomáš Souček a Petr Fousek.

„Jsem rád, že to vyšlo. I my hráči rádi vidíme u jiných týmů nebo sportů podobné dokumenty, takže doufám, že to ocení i čeští fanoušci,“ řekl kapitán reprezentace Tomáš Souček.

Hráči o natáčení dokumentu věděli dopředu, přítomnost kamer je ale nijak neovlivnila. „Věděli jsme, že nás točí, ale vůbec jsme to nevnímali, protože jsme na to zvyklí. A pak se na to rádi podíváme,“ dodal s úsměvem. „Občas jsme se chtěli víc věnovat zápasu než něco říkat před kamerou, ale myslím, že jsme vždycky našli ten správný mix. Můžu říct, že dokument zachycuje přesně, jak to bylo,“ doplnil Černý.

„Přesvědčit hráče i trenéry byla jedna z těch jednodušších částí. Musím poděkovat předchozímu realizačnímu týmu, že s natáčením souhlasil, i tomu současnému, že projekt vzal za svůj,“ připomněl Šedivý fakt, že po konci kvalifikace od týmu odstoupil trenér Jaroslav Šilhavý, kterého nahradil Ivan Hašek.

Právě rozhovorem, ve kterém Hašek hovoří o svém cíli uspět na Euru i v nadcházející kvalifikaci na mistrovství světa, dokument končí.

Diváci mohou snímek v kinech zhlédnout od 28. května, Euro pak startuje 14. června. Dočká se i cesta turnajem svého dokumentu? „O tom jsme se ještě nebavili, ale myslím, že jo,“ uzavřel Fousek.