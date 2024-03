Reprezentační debut se snubním prstenem. Snad jsem udělal dojem, přál si Vlček

Když třiadvacetiletý slávista po utkání na stadionu Sparty přišel mezi novináře, sálalo z něj nadšení. Takřka za každou odpovědí opakoval, jak je šťastný, jak si šance v národním mužstvu cení, jak je šťastný, že nastoupil.

„Splněný dětský sen. Moc si vážím toho, že tady můžu být. Snažil jsem se každou minutou odevzdat všechno, abych udělal dojem. Doufám, že se to povedlo. Vím že tam rezervy jsou, s trenérem to určitě probereme,“ řekl Vlček,

Brzy jste prohrávali. Co to s vámi udělalo?

Sice v obraně jsme byli hodně mladí, ale všichni hrajeme ligu i evropské poháry, takže v tomhle problém nebyl. Vypadli jsme z tempa, oni se dostali do hry, kombinačně na tom byli dobře. Ale naštěstí Krejda dal gól do šatny a to nás nastartovalo.

Trenér Hašek o Vlčkovi s Hranáčem „Jsem rád, že si zahráli spolu. Vy říkáte, že jsou mladí, ale oba už mají věk na to, aby za národní mužstvo hráli. Oba obstáli, jsou budoucností pro reprezentaci.“

Ve stoperské trojici jste nastoupil s ním a také s plzeňským Hranáčem, s kterým jste v minulé sezoně hostovali v Pardubicích a zachránili ligu až v baráži. Co jste si spolu říkali?

To je příběh snad na knížku. Před rokem boj o záchranu, teď jsme oba v reprezentaci. Vážím si toho, jakou cestou jsme si prošli. Odehráli jsme spolu hodně zápasů, což byla pro nás tady výhoda. Jsme kamarádi a jsem šťastný, že jsme oba debutovali spolu.

Minulý týden v přípravě v Norsku tým hrál v rozestavení na čtyři obránce, proti Arméni jste tam s Krejčím a Hranáčem byli ve třech. Co je vám bližší?

Mně osobně vyhovují tři stopeři. Byl jsem šťastný, že tam byl s námi i Krejda. Hrál jsem krajního stopera, ti mají víc prostoru na rozehrávku i na vyjetí s míčem. Všichni tři to hrajeme i ve svých klubech, takže každý ví, co dělat. Věřím, že se to bude zlepšovat.

Stejně jako v Oslu jste prohrávali a dokázali zápas otočit. O čem to vypovídá?

Že máme skvělou partu, že tým má charakter a já z něj cítím obrovskou sílu. Dostaneme gól, nedaří se, ale dokážeme to otočit. Bylo nás tady hodně nových, ti starší nás vzali mezi sebe. Já jsem si těch devět dnů moc užil. Skvělá parta se odráží i na hřišti, kde taháme jeden za druhého. Když někdo udělá chybu, druhý to za něj vyřeší.

Jako vy, když Krejčí ztratil míč a vy jste slibnou akci soupeře zastavil. Nebál jste se, že váš zákrok posoudí sudí jako faul a soupeř bude mít výhodu pokutového kopu?

Ten hráč si to zasekl, já byl v pohybu proti němu a on mi naběhl do nohy. Těžko říct, jestli to byl faul. Sám nevím, jestli by to měla být penalta. Rozhodčí to tak neposoudil, takových soubojů bývá i ve vápně spousta.

Jak dojem na vás udělal kouč Hašek?

Skvělý. Mluví s námi, má výborné tréninky a na zápasy nás perfektně připraví. Ze srazu odjíždím nadšený a vděčný.

Věříte si i na nominace na mistrovství Evropy? Než ji kouč oznámí, národní mužstvo už neodehraje žádný zápas neodehraje.

To je ještě daleko. Vracíme se všichni do klubů. Udělám maximum, abychom se Slavií vyhráli titul, abych hrál co nejvíc a byl mužstvu platný. Záleží na mně, jak budu hrát. A pak už je na trenérovi, jestli se mu budu hodit. Moc rád bych na Euro jel.