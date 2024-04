Nebyli jsme to my, hlesl Vlček. Kritizoval i přístup: Nevybavuju si pořádnou šanci

Nastoupil opět na pravém kraji obrany, při Šulcově rozhodujícím gólu neuhlídal naskakujícího Chorého. Přesto patřil k těm lepším na hřišti. Například v první půli u jedné z počátečních domácích šancí zaskočil za gólmana Staňka u vzdálenější tyče.

„Viděl jsem, že se tam Chorému odrazil balon a že Jindra nebyl úplně v komfortní situaci, aby mohl chytat. V žádné fázi sezony nechcete dostat gól a jsme nastavení tak, že i kdybyste tam měli jít hlavou, tak tam prostě půjdete. Sice dobrá situace, ale nakonec je z toho porážka, tohle se prostě nesmí opakovat,“ nehledal výmluvy Vlček, ostatně jako po celou dobu pozápasové tiskové konference.

Jak hodnotíte porážku v zápase, který byl pro vás velmi důležitý z pohledu vývoje ligy?

Těžko se to popisuje. Připravovali jsme se na to, že Plzeň dobře brání a nedostává góly. Měli jsme nějakou taktiku, ale nepovedlo se to přenést na hřiště, což nás mrzí, protože hrajeme o titul. Teď se z toho musíme oklepat, máme ještě sedm zápasů.

Nechyběla zápasu trošku větší intenzita? Na to, že jste měli mít nad soupeřem fyzicky navrch.

My jsme do toho takto šli, Plzeň to ale dobře kouskovala a pomáhala si dlouhými nákopy. Jak jsem říkal, chtěli jsme do nich šlápnout, ale na naší straně to nefungovalo. Doufám, že se z toho teď poučíme a půjdeme za tím, co všichni v klubu chceme.

Za celý zápas jste se skoro k ničemu nedostali. Měli jste problém s výstavbou hry?

Jak jsem říkal, šli jsme do hry s nějakou taktikou, ta se nám ale nepovedla přenést na trávník. Také si žádnou vyloženou šanci nevybavím, mrzí mě to právě proto, že Viktorka byla unavená a my jsme jí měli mnohem víc dostat pod tlak.

Změnili jste něco o poločase? Nevypadalo to, že by ve druhé půli přišlo zlepšení.

O pauze jsme si něco řekli, ale tyhle velké zápasy rozhodují maličkosti. V nich jsme byli druzí a nepodařilo se nám dostat se do situací, do kterých jsme měli. V posledních třiceti metrech jsme nehráli přímočaře na bránu a neměli vyloženou šanci. Je to prostě chyba celého týmu a musíme se z toho poučit.

Nebyla to pak už trochu křeč? Plzeň na rozdíl od vás hrála bez nervů.

Všichni víme, jaké tyhle zápasy jsou. Když dva týmy hrajou o titul, tak rozhodují maličkosti, které se nám nedařily. Plzeň hrála, co potřebovala, a dařilo se jí to. My to už pak chtěli jenom zkusit, aby nám to tam padlo, možná to jako křeč vypadalo... Každopádně my se teď musíme sebrat a ve zbytku sezony to zvládnout.