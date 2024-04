Plzeň v pohárech vydělala takřka čtvrt miliardy korun, Slavia se Spartou víc

Pokud by plzeňští fotbalisté ve čtvrteční čtvrtfinálové odvetě ve Florencii uspěli, postupem do semifinále Konferenční ligy by si pohárový výdělek vylepšili o dva miliony eur. Tím by se v odměnách dostali před Spartu, která přitom hrála líp honorovanou Evropskou ligu, v níž došla až do osmifinále.