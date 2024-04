Plzeňský hrdina Šulc: hraje pro tým, ale triumf v tabulce střelců v hlavě má

Počkal si, jestli parťák Tomáš Chorý vyhraje souboj s přesilou protivníků. Vyhrál, hlavou mu sklepl Kopicův centr a Šulc z první rozhodl.

„Ve vápně jsem byl úplně sám, Věděl jsem, že Tomáš Chorý o mně ví, tak jsem si počkal na odražený balon a on mě našel krásně. Pak jsem se soustředil jenom na to, abych trefil branku a spadlo to tam krásně,“ líčil Šulc.

Běžela 87. minutě a Plzeň věděla, že už zápas nepustí.

„Necháme volného hráče mezi malým vápnem a penaltou. Tam to musíme mít pokryté, jinak vás soupeř ztrestá,“ zlobil se v rozhovoru pro O 2 TV slávistický gólman Jindřich Staněk, jenž ještě na podzim chytal za Viktorii.

Šulcovi rána náramně sedla. Levačkou vyslal tvrdou ránu pod břevno. Dal svůj patnáctý gól sezony, čímž se v tabulce kanonýrů dotáhl na prvního slávistu Václava Jurečku.

Myslí si na nejlepšího střelce ligy? „Asi už to člověk trošku v hlavě má, ale trenér mi říkal, ať na to vůbec nekoukám, že hraju hlavně pro tým. Jasně, chci dát gól v každém zápase, ale nekoukám na to tak, že musím dohnat Jurečku,“ ujistil Šulc.

Čím to, že najednou dává tolik branek?

„Já se do vápna tlačil vždycky, odráželo se to ke mně, ale nedal jsem nic. Teď do čeho kopnu, tak to trefím,“ říkal Šulc se smíchem. „Jo, kluci mi víc věří, líp se pak hraje.“

Proti Slavii dostal míč do sítě dokonce dvakrát. Poprvé po hodině hry. V souboji si odstavil špatně bránícího Ondřeje Zmrzlého a levačkou střílel pod břevno. Ani se moc neradoval. Tušil, že nebude platit.

„Věděl jsem, že jsem zahrál rukou, spadlo mi to na ni. Jen jsem si nebyl jistý, jestli třeba nebyla v přirozené poloze. Rozhodčí to neuznali správně,“ řekl Šulc. I kdyby v přirozené poloze byla, gól by neplatil. Pokud se hráč těsně před gólem dotkne míče rukou, branka neplatí.

Mezitím, když videoasistent situaci zkoumal, gólman Staněk obránci Zmrzlému hodně emotivně vyčinil. „Nechal bych to mezi náma, asi jsme se špatně pochopili,“ podotkl Staněk. Pak si oba oddechli, když sudí Pechanec neukázal do středu hřiště.

Při Šulcově druhé ráně už bylo všechno v pořádku.

Třiadvacetiletý čerstvý reprezentant po demolici Sparty neskóroval ve dvou zápasech v Jablonci – lize i v poháru, což Plzni ještě nevadilo, protože oba duely vyhrála.

Jenže pak se neprosadil ani při domácím zápase s Libercem (1:3), ani při bezbrankových remízách v Karviné a v týdnu v Konferenční lize proti Fiorentině. „Začal jsem hrát na trochu jiné pozici než předtím, jsem trochu níž,“ vysvětloval.

První čtvrtfinále Konferenční ligy proti Slavii v nohách pocítil. „První poločas jsme se trochu rozkoukávali, mně to nešlo, ale po přestávce jsme se do toho dostali, rozběhali jsme to a byli jsme lepší,“ poznamenal Šulc. „Řekl bych, že už to v závěru bylo hodně na morál. Slavii jsme nepustili do větší šance, takže jsme asi udělali všechno tak, jak jsme měli.“

A ve čtvrtek boj o semifinále Konferenční ligy ve Florencii. „Je dobře, že jsme Slavii porazili. To nám pomůže, líp se bude regenerovat. A chce to kvalitní spánek,“ řek Šulc.