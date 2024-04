Trpišovský: Takový gól je pro mě zklamání, byli jsme emočně slabší

„Z toho pramenil jediný gól, takový zkrátka dostat nemůžeme. Šulc tam byl úplně prázdnej a zakončoval ještě na dva doteky,“ kroutil hlavou.

Slavia na západě Čech padla stejně jako její pražský rival v boji o titul. Na Spartu aktuálně ztrácí dva body, do konce základní části zbývají dvě kola, celkově sedm.

„Komplikace je to velká, přišli jsme o body a nedali jsme gól, ale horší je spíš fakt, že jsme byli emočně slabší. Byl to už druhý zápas s Plzní, kde jsme nestačili v osobních soubojích, teď se musíme nakopnout a těch sedm utkání odehrát úplně jinak,“ ví Trpišovský.

Nedolehla na vás tíha a důležitost utkání?

Klíč té prohry je, že nám chyběl pohyb. My musíme hrát aktivní fotbal. Plzeň měla v nohách o zápas víc a my toho nevyužili. Ono to pak možná opticky vypadá, že nemáme nic ze hry. U těch posledních kol navíc vždycky rozhoduje hlava ruku v ruce s fotbalovým uměním. Nedokázali jsme ze sebe dostat to, co umíme v jiných zápasech. To si musíme rozebrat.

Kromě výsledku, mrzí vás, že jste se za celý zápas prakticky nedostali do vyložené šance?

V ofenzivě to od nás bylo málo, i standardní situace se nedařilo zahrávat dobře. Jak to říkám dlouhodobě, rozhoduje se ve vápnech, tam musíte hrát na hraně a udělat maximum, abyste ty situace dohráli. Ta trojice plzeňských stoperů je silná, ale musíme si s tím poradit. Málo jsme vápno doplňovali, málo jsme se tam tlačili. Proto jsem zklamaný z té situace, ze které jsme dostali gól.

Co tedy chybělo k lepšímu výsledku?

Celkově to byl vyrovnaný zápas, ale od nás málo na to, abychom ho vyhráli. Byli jsme málo nebezpeční, nahoře nám chyběla rychlost v běžeckých soubojích a nedokázali jsme obranu trhat tak, abychom mohli útočit. Další věc byla agresivita ve vzdušných soubojích, dostali jsme gól ze situace, na kterou jsme se připravovali, kde je Chorý a sklepává na ostatní z druhé vlny.

Do takových šancí jste soupeře pouštěli opakovaně.

Pro mě je to zklamání, my jsme se o to málo porvali, ať už při centrech nebo dlouhých míčích jsme nebyli hladoví tak, jak je potřeba. Spousta situací byla na můj vkus profesorských, pomalých. Plzeň si to zasloužila víc, hrála těžké zápasy, a přesto byla dobře organizovaná a zavírala všechny prostory. My se do nich bohužel nedostali a ve druhé půli to pak bylo ještě horší.

Brankář Slavie Jindřich Staněk vyskakuje vysoko pro míč.

Nepomohla vám ani střídání.

Chyběl nám týmový pohyb, chuť zápas rozhodnout, jakmile jsme dostali gól, tak nás najednou bylo plné hřiště a všichni chtěli míč, ale tohle musíme dělat celou dobu. Takové duely rozhoduje první gól a první situace, měli jsme momenty, které jsme nedotáhli pak výkon šel dolů. A když už jsme si něco lepšího vytvořili, kdy třeba Jurásek mohl jít po nákopu do úniku, tak jsme za tu obranu prostě nešli a nepomohli mu, čímž jsme soupeři udělali zápas lehčí.

Ovlivnila přípravu na zápas zranění Davida Douděry a Tomáše Holeše?

Nevím, jestli přímo ovlivnila. Ale chyběla nám rychlost i náběhy, na ofsajdové lajně to bylo statické,... to zápas rozhodně ovlivnilo. U Douděry jsme to věděli delší dobu, zranil se už v zápase s Bohemkou. Holeš vypadl těsně před zápasem, s tím si ale umíme poradit. To nejsou příčiny toho, že jsme nehráli ideálně. Prostě musíme být víc otravní nahoře a ne se prokombinovávat k vítězství. Ve zraněních problém určitě nebyl.