Důchod? Pche, to není nic pro mě. Jak fantom Koubek vymazal Slavii

V neděli si v černém triku s krátkými rukávy a džínách upravil brýle, dal ruce v bok a jel to své. Mával rukama, vášnivě radil, lehce chválil a na konci rezervovaně kynul davům. Po zaslouženém gólu v závěru sundal 1:0 Slavii, která se šeredně spletla, když si myslela, že dostane vítězství zadarmo. Po 28. kole klesla zpátky na druhé místo tabulky, kde se hřála jediný týden. Zase kouká Spartě na záda.

A Koubek? Ten spokojeně zapumpoval rukama, protože s Plzní dál jede vysoce nad plán. Ne snad třetí příčkou v lize, ale celkovou vizáží.

„Skvěle jsme bránili. Byli jsme všude včas. . Děkuju všem,“ pravil.

Překlenovací úvěr, jak v nadsázce nazval své angažmá, proměnil v unikátní investici. Vždyť v Konferenční lize si ve čtvrtek proti Fiorentině zahraje o semifinále!

Neexistuje důvod, proč mu neprodloužit smlouvu do léta 2025.

Copak by dávalo smysl rozloučit se s mužem, který drží Plzeň v top trojce, trumfl klubové maximum v Evropě, s vyčerpaným týmem sešrotoval Slavii a chystá se na semifinále národního poháru?

„Je to pěkné,“ usmál se.

Co zvládá důchodce Koubek, to se vážně nevidí.

V životě odkoučoval hodně přes tisíc zápasů, zažil angažmá v Německu, v Číně, u reprezentace dělal asistenta. V září mu bude 73, v lize je zdaleka nejstarší, kolegům je většinou kolem padesátky. Ti, ke kterým měl věkově blízko, jsou v důchodu, což je slovo, které holohlavého kouče s pichlavýma očima děsí. „Pozor, cítím se mlád,“ říká.

Umíte si ho vůbec představit, jak sedí doma na gauči, usrkává kávu a fotbal sleduje z televize? Leda tak při přípravě na zápas, když se snaží vykoukat, co soupeři nejde a čeho by se dalo využít. V tom je Koubek špička: pracuje s detaily, vyhmátne zdánlivě neviditelnou maličkost a vysvětlí hráčům, jak s ní pracovat.

Plzeňský trenér Koubek předává taktiku Tomášovi Chorému.

Určitě nebude náhoda, že slávistického kolegu Trpišovského obral o body pošesté (!) z osmi vzájemných zápasů. K tomu přičtěte famózní bilanci v evropských pohárech: od léta patnáct zápasů v řadě bez porážky, dvanáct vítězství, jen čtyři inkasované góly! Že by ta pohádka měla skončit v červnu, kdy mu vyprší roční „překlenovací“ smlouva, tomu se vážně nechce věřit.

Zvlášť když scénář, který měla Viktoria připravený loni, je zřejmě u ledu i z jiného důvodu. Na Koubkovu pozici si šéfové do budoucna vyhlédli Martina Svědíka, kouče Slovácka, jenže tomu jaro hořkne. Z devíti zápasů sedm prohrál a pomalu couvá z elitní šestky. Proto je vlastně zvláštní, že si Plzeň úspěšného trenérského důchodce ještě nepojistila. Nebo jen čeká na správný okamžik, aby všechno zveřejnila? „My se s vedením bavíme... Ale na rozhodnutí je čas,“ usmíval se trenér tajemně ve čtvrtek, po domácí remíze 0:0 s Fiorentinou.

Leda by chtěl skončit sám, což zřejmě nehrozí. Jediné, co by ho snad mohlo přinutit, je zdraví. Koubek si musí hlídat srdeční arytmii, také manželka ho už roky přemlouvá, aby se přestal nervovat a zkusil klidnější život. Jenže když vitálního chlapíka pozorujete a posloucháte, hádali byste mu nejméně o deset let méně.

V neděli zpucoval své obránce hned po čtyřech minutách za naivní odkopy. Pak vyčinil rozhodčím, nutil mužstvo k aktivní obraně a nejlépe bez faulů. Po hodině dlouze lamentoval, když video odvolalo gól, který vstřelil čertík Šulc. Míč mu totiž spadl na ruku, což byl prohřešek. Jenže Šulc, kometa sezony, se nakonec prosadil parádním volejem. I to byl Koubkův plán, jak Slavii zničit. Nátlakem a neutuchající snahou.

S věkem získal nadhled i sebevědomí. Jako by se odbrzdil a vytušil, že si ještě ve fotbale pořád nesáhl na maximum možného. Právě o tom přesvědčuje hráče Viktorie: „Že nemůžete? Tak přidejte!“

Tým Plzně slaví výhru nad Slávií 1:0.

V Plzni našel svěží prostředí, pročištěné příchodem nových rakousko-švýcarských majitelů, i pracovitý kádr, který vzal za své jeho nároky a často pragmatickou vizi.

„Líbí se mi, když někdo řekne, že si to rozdá s favoritem na férovku, a pak to skončí všelijak,“ rýpl si třeba do Sparty, která v pohárech nejdřív zaujala, ale pak schytala dva brutální debakly od Liverpoolu, když otevřela hru. Do takového dobrodružství by se jeho tým v Evropě nepustil, to si buďte jistí.

Ale pozor, v lize ukazuje jinou tvář, o které se bůhvíproč moc nemluví: všimli jste si vůbec, že nastřílel nejvíc gólů ze všech?

Slavii zaskočil už jen tím, že na hrot nasadil hned dva čahouny, k Chorému překvapivě přidal Metsoka, habána z Toga. I díky tomu donutil slávisty kazit a panikařit. Odměna přišla v 87. minutě.

Když trenér dělal po utkání rozhovor pro televizi, zamával na kotel fanoušků, který spustil jeho jméno: „Míííra Koubek.“ Pak vyndal ruku z kapsy a za bouřlivého aplausu doběhl až před branku. Obešel hráče, se všemi si plácnul a byl znovu za plzeňského krále. Věku navzdory.