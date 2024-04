Zlatý bod Plzně. Česko bude mít za rok přímého postupujícího do Ligy mistrů

Česko v pořadí národů přeskočilo Skotsko, probilo se na desáté místo, o které v letošním pohárovém ročníku už nemůže přijít.

Ve všech třech pohárových soutěžích, kde kluby sbírají body, totiž až na výjimku figurují týmy ze zemí, kterou jsou před Českem. A PAOK Soluň, který je stejně jako poslední český zástupce v Konferenční lize, nemůže až sedmnácté Řecko spasit.

Jen prvních deset zemí žebříčku má jistotu šampiona v hlavní fázi Ligy mistrů.

Anglie, Itálie, Německo a Španělsko vyšlou v létě 2025 minimálně čtyři kluby, pátá Francie tři, Nizozemsko dva a poté Portugalsko, Belgie, Turecko a Česko po jednom.

Česko po březnových osmifinále, v nichž ztroskotaly Slavia i Sparta, z 11. místa ztrácelo 0,250 bodu na desáté Skotsko, které už ale nemá ve hře žádné mužstvo.

Tuzemské kluby potřebovaly od Plzně ještě aspoň remízu, aby ztrátu na ostrovního soupeře dotáhly. Obě země nyní mají stejně bodů a ve prospěch Česka rozhodl vyšší zisk ze současného ročníku.

Naposled český mistr postupoval přímo do prestižní klubové soutěže v létě 2018. Byla to Plzeň, která na podzim 2017 překvapila Spartu i Slavii, v domácí nejvyšší soutěži si vybudovala obrovský náskok a na jaře navzdory klopýtání to dotáhla k titulu.

Ve skupině s Realem, AS Řím a CSKA Moskva získala sedm bodů, obsadila třetí příčku a posunula se do vyřazovací fáze Evropské ligy. V něm nestačila na Dinamo Záhřeb.