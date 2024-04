Svátek v Edenu, trefil se Ševčík: Trenéři mi nadávají, ale já jsem nahrávací typ

Když na hřišti může střílet, často ještě vymýšlí přihrávku pro spoluhráče. Hledá lepší řešení, což možná fanoušky i trenéry mnohdy drásá.

„Střelu má dobrou,“ ví totiž Jindřich Trpišovský.

„Od trenérů pořád slýchám, ať víc pálím. Vytýkají mi, že se do střelby netlačím,“ krčí rameny Ševčík. „Ale třeba se teď něco změní a s góly se roztrhne pytel,“ zadoufal.

V dlouho nerozhodném sobotním souboji s Bohemians jeho gól Slavii dost pomohl.

Balon se k němu před šestnáctkou odrazil poté, co hostující Hybš odhlavičkoval předchozí centr Oscara. Drobný blonďák Ševčík si míč pravačkou ideálně připravil do kroku a pak do něj práskl. Do sítě se odrazil o tyč.

„Prostor, který se tam otevřel, vyloženě bil do očí, takže jsem měl tentokrát řešení vybrané hned. A pomohlo mi, že jsem si dal dobrý první dotyk,“ potvrdil.

„Od našich střeďáků góly potřebujeme, tlačíme i na ostatní kluky, aby z podobných prostorů stříleli. Všichni víme, kolik branek z těchto pozic padá,“ navázal Trpišovský.

Zvlášť u Ševčíka místy vyloženě zaráží, že mu produktivita schází. Fanoušci Slavie nezapomenou, jak se pár týdnů po příchodu z Liberce uvedl dvěma nádhernými góly ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea.

„Přál bych si, aby podobný kousek někdy zopakoval. Aby měl po zápase víc než jednu branku,“ zasnil se Trpišovský. „Ale tuším, že už se nikdy nedočkáme,“ doplnil vzápětí.

Jako by tušil, že Ševčíka, kterému bude příští měsíc třicet, už jednoduše nepředělá.

Pro Slavii je zásadní jeho kreativita. Klid s balonem u nohy, překvapivá myšlenka a nečekané řešení, které jsou přitom leckdy v rozporu se zdánlivě jednoduchým pokynem: Když můžeš, střílej!

Vždyť před sobotou se Ševčík naposledy prosadil 15. května 2022 v domácím nadstavbovém derby se Spartou (1:2), kdy už se hrálo jen o prestiž, protože titul držela v rukou Plzeň.

Gólově nejplodnější byl v covidovém ročníku 2019/20, kdy se v lize radoval šestkrát a domácím gólem v zápase s Plzní (1:0) dokonce přihrál červenobílým titul.

Na něj by si rád sáhl i letos v květnu.

„Zbývá osm zápasů a my víme, že když všechny vyhrajeme, budeme mistři,“ říká Ševčík, který už v aktuálním ligovém ročníku posbíral stejně startů (18) jako v celé předchozí sezoně.

Drží mu zdraví, což v jeho kariéře v posledních letech rozhodně nebývalo pravidlem.

„Ale radši to vůbec neříkejte,“ zhrozil se právě při jedné z otázek ohledně zdravotního stavu. „Vždycky, když se o tom někdo přede mnou jen zmíní, bývám do týdne hotovej. Takže – tenhle dotaz jsem neslyšel a můžeme jít rovnou dál,“ smál se.