Trpišovský vyrovnal Vrbu, pak naznačil plán s Ogbuem. Bude strážit Chorého?

Na rekordní počet vítězství potřeboval Trpišovský 291 zápasů, což je o 48 méně než Vrba.

„Jak statistiky obyčejně příliš nesleduji, o tomhle jsem věděl dlouho,“ přiznal. „Je to obrovská cifra, velký počin, který pro mě hodně znamená. Navíc se nám to povedlo v jednom kuse bez pauzy,“ vykládal slávistický kouč.

Přehled trenérů s nejvyšším počtem výher:

Trenér Počet výher Počet zápasů Pavel Vrba 191 339 Jindřich Trpišovský 191 291 Petr Rada 180 442 Karel Jarolím 173 373 Zdeněk Ščasný 153 339

Poslední vítězství nad Bohemians se rodilo jak?

Měli jsme velkou územní převahu, ale soupeř dokázal dobře zahustit pokutové území a prostory kolem, takže se nám do něj těžko dostávalo. Navíc jsme sami byli místy docela nepřesní, v šestnáctce to od nás nebylo ideální.

Co dál?

Celkově šlo o hodně náročný zápas, dva naši kluci naběhali přes třináct kilometrů, což je dáno i tím, že se hrálo nahoru dolů.

Fyzicky jste vypadali dobře. V minulých sezonách vám přitom ke konci jara síly často docházely.

Ale nic jsme nezměnili. Jedeme pořád stejně. Rozdíl je možná v typologii hráčů. Byli tady kluci, kteří neudrželi intenzitu po celých devadesát minut, teď naopak v pohodě šlapou po celou dobu, protože máme trochu jiný tým. Na druhou stranu: rozdíl vám často udělají i drobnosti: různé virózy, které se proženou kabinou, náročné cestování na evropské poháry...

Trenér soupeře Veselý také vyzdvihl, že máte zkušené mužstvo, které nepropadá panice, když je stav zápasu například dlouho bezbrankový.

Tady bych pochválil i hřiště, které je konečně ve fantastickém stavu. Hodně nám to pomáhá, protože i když padly jen tři góly a bylo ve hře spoustu nedokonalostí, utkání plyne a hraje se velké procento čistého času. Důležitá je pak i dobrá bilance na domácím stadionu. Kluci vědí, že mají kvalitu, jsou trpěliví a věří si. Psychická odolnost a sebejistota bude v závěru sezony důležitá. A já cítím, že jsme teď na dobré vlně, z čehož mám jako trenér pochopitelně radost.

Že jste do základní sestavy nasadil deset Čechů a jediného cizince Oscara, byla náhoda? Nebo jde o věc, na kterou se nyní zaměřujete?

Spíš to vyplynulo ze situace, nejde o záměr. Já osobně jsem si toho všiml při skládání týmu den před zápasem. Ale třeba takový Zafeiris se po problémech pomalu dostává do tempa a brzy bude atakovat základní sestavu.

Co další?

Wallem byl vykartovaný, jinak by nastoupil. Hrát mohl i Ogbu, ale rozhodli jsme se ve čtyřce pro jiná jména. Kvůli souhře i komunikaci.

Propadl se Ogbu v posledních týdnech v hierarchii níž?

Faktorů je víc. Vedle aktuální formy zohledňujeme i typologii zápasu a soupeře. Příští týden hrajeme proti Plzni s Tomášem Chorým, takže tam bude pravděpodobně všechno zase úplně jinak. Nechci nic zakřiknout, ale trochu jsme spoléhali na to, že s dvojicí Holeš-Zima nedostáváme branky. Navíc máme i Vlčka, který hraje aktuálně na pozici pravého obránce a je pro nás důležitý při zakládání útoků.

Mimochodem, Zimu jste o přestávce střídali proč?

Byla to vynucená změna, protože David po nemoci, kterou prodělal, není ještě zcela fit. Ptal jsem se ho, jestli zvládne celý zápas, ale bylo vidět, že je unavený. Stáhli jsme ho hned o pauze, abychom nepřišli o jednu možnost střídání.

Ze zahajovacího stoperského dua tak zůstal jen Holeš.

Ne často vypichuji jednotlivce, ale udělám výjimku. Tomášům výkon byl totiž totálně nadstandardní. Jeden na jednoho, v emoční i soubojové stránce, od začátku do konce byl v naprostém herním transu. Zkrátka správný kapitán.