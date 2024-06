Pardon, Češi, vyhrajeme! Máme nejlepší generaci, věří Nivaldo Portugalsku

„Máme nejlepší generaci v historii. Ještě lepší než při osm let starém evropském titulu. Ronaldo je sice starší, ale pořád bude dávat góly. A náš vzájemný zápas vyhrajeme my, pardon, Češi!“ vzkazuje s úsměvem pětatřicetiletý sympaťák.

Jeho plné jméno je Nivaldo Alves Freitas Santos, narodil se na Kapverdských ostrovech, které reprezentoval, ale Portugalsko považuje za svůj druhý domov. On je fanoušek Benfiky, jeho manželka Tania zase straní konkurenčnímu Sportingu. Spolu vychovávají osmiletou dcerku Alyssu a čtyřměsíčního synka Lucase Nivalda.

Jste z Kapverdských ostrovů, ale co pro vás znamená Portugalsko?

Do Portugalska jsem přišel velmi mladý, vyrůstal jsem tady, proto mám k němu náklonnost. Je to můj druhý domov. A Portugalsku fandím.