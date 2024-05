Teclův příběh: liga v Edenu, nebo nic. Je až moc velký slávista, líčil Trpišovský

Závěr ligového duelu proti Mladé Boleslavi (4:0) patřil jen jemu.

Od chvíle, kdy v 82. minutě vystřídal parťáka Davida Douděru, se z tribun ozývalo pouze jeho jméno. A když utkání zanedlouho skončilo, právě Tecl se stal ústřední postavou tradiční děkovačky.

„Krásné loučení,“ dojímal se potom. „Kdyby bylo s titulem, bylo by to samozřejmě ještě o něčem jiném. Ale jsem moc rád, že jsem se mohl rozloučit právě tady doma v Edenu.“

Ale není to brzo?

„Ještě v minulé sezoně nastřílel jedenáct gólů v lize, co by za to někteří kluci dali. Klidně by mohl hrát ligu ještě tři čtyři roky v jiném týmu, jako třeba Marek Matějovský nebo další kluci,“ je přesvědčený Jindřich Trpišovský. „Jenže u Standy je v problém v tom, že je takový slávista, že jinde pokračovat nechce. Už dřív jsme to spolu řešili a on vždycky zarytě říkal: Trenére, buď liga ve Slavii, nebo nic.“

S velkou kariérou se loučí šestinásobný český mistr. Čtyři tituly získal se Slavií a první dva s Plzní, kterou v roce 2013 gólem poslal i do Champions League. Trefil se pak třeba i ve skupině na Manchesteru City (2:4) a nejslavnější soutěž si později zkusil také v Edenu.

Ze Slavie neodešel, i když mu v posledních letech místo na hřišti brali mladší a pohyblivější. Nezlákaly ho ani nabídky ze zahraničí, jako byla před dvěma lety ta z béčka Bayernu Mnichov nebo později z Číny.

„Do Bayernu hledali zkušeného borce, který by jim řídil mladé kluky. Prý se ptali v Česku několika lidí a ti jim nezávisle na sobě doporučili mě,“ vyprávěl Tecl před půldruhým rokem o Bayernu.

„Ale zůstat ve Slavii mi dávalo větší smysl,“ dodával.

„Vedl jsem spoustu charakterově skvělých hráčů a nechci se nikoho dotknout, ale hráče s lepším charakterem, než má Standa, jsem netrénoval,“ smekl Trpišovský. „On je výjimečný úkaz člověka, který žije pro svůj klub. Dýchá pro něj, pomáhá všem hráčům kolem sebe a vůbec netuším, jak ho v kabině nahradíme. Je mi líto, že končí. V posledních letech jsem vůči němu od lidí cítil i určitou nespravedlnost.“

Tecl v neděli před svou ligovou derniérou pomohl také béčku ve třetí lize, kde gólem rozhodl o vítězství nad druhými Domažlicemi (1:0) a tým složený především ze slávistických mladíků posunul do baráže o postup do druhé ligy. Šéf Jaroslav Tvrdík pak na sociální síti X hlásil: „Rozlučka se Standou bude na generálce nebo některém z dalších zápasů.“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Standa Tecl vedel, ze klub dnes chtel pripravit jeho rozlucku po dlouhe a uspesne kariere. Presto jako manazer B-tymu dal prednost povinnosti. Vedel, ze mohl mit posileni hraci A-tymu. Prevzal odpovednost a odmitl. Chtel hrat s tymem, ktery hraje pravidelne a mel v nej duveru.… https://t.co/efW0Ro013d oblíbit odpovědět

Přesto se Tecla dočkali nakonec i fanoušci v Edenu.

„Lepší průběh posledního dne představit nemohl. Všechno dopadlo dobře a já jsem za to samozřejmě rád,“ pokračoval.

Tecl už v aktuální sezoně nastupoval častěji právě ve třetí lize. Zároveň se stal manažerem slávistického béčka a v klubových strukturách by měl pokračovat i po kariéře.

„Všechno ještě musím probrat s panem Tvrdíkem, abychom si řekli směr, který připadá v úvahu,“ popsal Tecl. „V první řadě se totiž musím začít učit od zkušenějších. Dobře si uvědomuju, že je přede mnou ještě hodně práce. Zároveň si moc vážím toho, že mi Slavia dává tuhle šanci.“