PONEDĚLNÍK: Priskeho teď Sparta pustit nemůže, Zlín k zamyšlení a loučení

Do nejlepší pohárové soutěže se navíc postupuje z příštího ročníku ligy přímo, ve hře je tudíž nejen prestiž, zážitky a zkušenosti, ale také štědrý ranec zlaťáků.

Je jasné, že Sparta nebude chtít o odchodu Priskeho moc slyšet, třebaže i na tuhle variantu musí být připravená. Tím spíš pokud by sám kouč vyjádřil přání k přesunu za lepším, těžko někoho držet na sílu. Feyenoord má však kandidátů více, včetně Alberta Stuivenberga, asistenta Arsenalu.

Je hezké, že slavit titul přišlo tolik tisícovek sparťanů, byť ve stejném čase se v Praze hrálo zlaté finále mistrovství světa v hokeji. Oslavy tentokrát naštěstí nenarušily vážnější excesy chuligánů, ačkoli v takovém davu narazíte i na hloupé výjimky.

Ovšem to, co se stalo v Plzni ve finále poháru, bohužel šíleně kazí stoupající renomé tuzemského fotbalu. Ty obrázky mlátící se lůzy na hřišti obletěly celý svět. V době, kdy fanoušci plní stadiony, výrazně přispívají k celkově lepší úrovni ligy a podobných prostoduchých výjevů znatelně ubylo, je to facka drtivé většině slušných diváků a bič pro ty, co říkají, že bez těžkooděnců a represí se český fotbal stále neobejde. Škoda.

Respekt pro střelce Jurečku

Korunu pro krále ligových střelců neslavil sparťan Jan Kuchta, na závěr proti Plzni zahodil penaltu i tutovou šanci, ale to se nedá považovat za kaňku na jeho skvělých výkonech v ligovém finiši, nic, co by mu mělo pokazit náladu.

Pozici nejlepšího kanonýra české soutěže obhájil slávista Václav Jurečka. Na jeho hlavu se sneslo až příliš kritiky, když uvážíte, že za poslední tři sezony nasázel jen v lize 57 gólů. Fíha! Těžko říct, zda to postačí na nominaci na Euro, kde trenér Hašek bude vážit i typologii útočníků, ale respekt je na místě.

Uznání si nakonec zaslouží i trenér Pavel Hapal, který vrátil do Ostravy po čtrnácti letech evropské poháry. Čtvrté místo je velmi dobrý počin, byť ztráta na třetí Plzeň zůstala propastná. Hapal zvládl úkol pod velkým tlakem fanoušků, baníkovci jsou úžasní, mančaftu pomáhají, leč není snadné pod takovou tíhou pracovat - srovnatelné s top trojkou. Baníku patří gratulace rovněž k postupu béčka do druhé ligy.

Zápas od Evropy je senzačně Hradec Králové, který si poradil s Teplicemi. Votroci s trenérem Davidem Horejšem píší zajímavý příběh, skoro pohádku. Tým hraje organizovaně, vylézají také individuality, například Petr Juliš se rozehrál k výborným výkonům.

Sbohem ligo i 50 milionů

Nejhorší v lize byl Zlín a tak sestupuje. Asi je zbytečné rozebírat, že mu dvakrát nepomohly ani verdikty sudích, kteří například v předchozím kole neuznali gól Žáka kvůli ofsajdu, který těžko mohli u videa objevit, nebo když na jaře pro změnu uznali trefu Baníku z ofsajdu…

Hlavní problém je jinde. Majitel Zdeněk Červenka si musí vyhodnotit, proč nevyšly jednání o prodeji klubu se zástupci Fastavu či Trinity, zda to bylo ku prospěchu zlínskému fotbalu. Jaké možnosti s rozpočtem má sportovní manažer Zdeněk Grygera.

V minulém ročníku v baráži s odřenýma ušima trenér Pavel Vrba ještě tuze těžkou záchranářskou misi zvládl, v této sezoně však po několika ostudných debaklech odcházel jako spráskaný pes. I když jeho nástupce Bronislav Červenka zprvu ševce pozvedl, nelze spoléhat na opakování zázraku. Takže druhá liga. Bez padesáti milionů korun v součtu za vysílací práva plus příspěvek od UEFA, které obdrží kluby v nejvyšší soutěži, jež nehrají evropské poháry. To už zamrzí...

S profi sportem ve Zlíně je to poslední roky vůbec neveselé, nejvyšší soutěž nehrají ani hokejisté. Stadiony taky nejsou zrovna v topu. Možná malý námět k zamyšlení.

Závěrem několik loučení. Stanislav Tecl se s dětmi po boku rozloučil jako hráč s áčkem Slavie. Ve 33 letech by ještě mohl ligu někde kopat, avšak majitel šesti titulů se rozhodl přesunout do managementu klubu.

V tichosti ve druhé lize za béčko ukončila svou kariéru také legenda olomouckého fotbalu Michal Vepřek. Ten, co pozoruhodným sólem od lajny ve finále poháru proti Spartě trefil rachejtlí za háčky Vaclíkovy branky první trofej Sigmě v její historii. Teď se stane asistentem svého někdejšího spoluhráče Tomáše Janotky, který v Olomouci povýšil k prvnímu týmu.

Tak hodně štěstí všem.

A ještě dovolte malé osobní rozloučení. Děkuji za pozornost, laskaví čtenáři, kterou jste šest let věnovali Ponedělníku, bylo mi potěšením.

Pěkné ponedělí.