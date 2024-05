Druhé místo je zklamání, kvalita se každým rokem zvyšuje, říká Trpišovský

Pak už odpovídal na dotazy, proč Slavia prohrála dostihy se Spartou a po mistrovském hattricku skončila potřetí v řadě druhá.

Věděli jste, že Sparta vede v Boleslavi v poločase už 3:0?

Výsledek jsem zaregistroval až ke konci zápasu kolem osmdesáté minuty, když se o tom nějací lidé na tribuně nad námi bavili. To jsou věci, se kterými nic neuděláte. Chtěli jsme zvládnout náš zápas po co nejlepším výkonu už kvůli lidem, kteří přijeli. Ve fotbale se může stát cokoli. Viděli jste, k čemu došlo loni v posledním kole bundesligy. Ale týmy z top trojky ukazovaly v letošní sezoně takovou kvalitu a takové bodové zisky, že se nedalo čekat, že by některý z nich dvakrát po sobě nevyhrál.

V čem byla Sparta nakonec lepší?

Těžko říct takhle rychle. Je to souhrn více věcí. Na titul je potřeba neskutečné kvantum bodů, obrovská kvalita, která se pořád zvyšuje. Máme o sedm bodů více než loni touto dobou a v posledním kole nehrajeme o titul. Nejblíže k nim máte ve vzájemných zápasech, všechny skončily remízou.

Druhé místo berete jako neúspěch?

Musím říct, že je to zklamání. Jste ve Slavii, ve velkém klubu. V sezoně se povedla spousta věcí, ale také se spousta nepovedla. Ukazujeme sílu. Až na Slovácku jsme dostali v nadstavbě první gól. Přesto to nestačí. Tým se pořád tvoří a všichni kolem něj dělají maximum. Rozdíl mezi top trojkou a čtvrtým místem je obrovský. Plzeň má nejlepší bilanci ve vzájemných zápasech první trojky a i tak je s odstupem třetí. Kvalita se zvyšuje a příští rok bude ještě o level vyšší.

Budete šetřit v závěrečném kole hráče, kteří pojedou na Euro?

Je to možné. Někteří mají zdravotní problémy, třeba Mojmír Chytil. Petr Ševčík šel v půlce také dolů. Budeme vnímat, že je někdo na hraně nominace a dostane šanci se ukázat v posledním zápase. Bude to individuální. Někomu dáme volno na týden, aby měl dovolenou, protože ho čeká Euro. Doufám, že kluci půjdou daleko a může se stát, že se připojí až na kvalifikaci pohárů nebo na první ligové kolo.

Ve hře o korunu krále střelců jsou Jurečka s Chytilem. Chcete ji získat?

Loni to bylo s Vencou Jurečkou velké téma. Tým na něj hodně hrál. Když bude mít šanci, budeme mu chtít určitě pomoct.

Teď mu to ale napálí.

Nepadá mu to. Minulý týden jsem viděl jeho xG (metriku očekávaných gólů) v celé sezoně a měl ho vyšší než Haaland a spol. Do šancí se dostává, jsou stoprocentní, některé nepromění, potřebuje se v nich zklidnit. Ale sedmatřicet gólů za dvě sezony v lize, další v evropských pohárech, je obrovské číslo.