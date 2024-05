Fotbalistky Slavie opět ovládly po české lize i pohárovou soutěž

Na rozdíl od vzájemného ligového zápasu (3:0), ve kterém slávistky na hřišti soupeře už po čtvrthodině vedly o dva góly, tentokrát velký favorit dobýval branku Slovácka přes hodinu, než o očekávaném vítězství rozhodly Michaela Khýrová a slovenská obránkyně Diana Bartovičová.

Obhájkyně trofeje získaly Pohár FAČR potřetí za sebou a pokaždé k tomu přidaly ligový primát. Na domácí scéně drží neporazitelnost od loňského března, kdy v posledním kole základní části podlehly Spartě 0:1. Od té doby sehrály v lize a poháru 29 zápasů a stoprocentní bilanci jim kazí jen březnová ligová remíza s rivalem Spartou (3:3) a ještě loňské finále poháru se stejným soupeřem, které rozhodly až na penalty.

Natálie Trčková (vlevo) ze Slovácka se snaží prosadit proti Slavii, fauluje ji Denisa Veselá.

„U nás už není co vyhrát. Náš cíl teď bude se posunout v Lize mistryň, protože to je soutěž, kvůli které to hrajeme. Budeme se tam chtít dostat a být zase lepší než letos,“ řekl Piták České televizi s připomínkou účasti Slavie v základní skupině LM, na jejímž konci získal tým senzačně skalp velkoklubu Lyonu.

„Dneska to bylo těžké. Slovácko dobře bránilo, nemohli jsme se tam dostat, chyběla nám větší kvalita ve finální fázi. Ale pak jsme to prolomili a pohlídali si to,“ zhodnotil kouč pohárové finále.