Taky vám budou chybět? Haaland a další hvězdy, které na Euru neuvidíte

Když přičtete ten středeční v přáteláku proti Kosovu, dostanete se k číslu dvaadvacet. A ke zjištění, že ramenatý blonďák s dlouhým culíkem zřejmě bude časem útočit na všechny myslitelné střelecké rekordy.

O to větší škoda, že na mistrovství Evropy, které v Německu startuje přesně za týden, Haalanda neuvidíte. Jeho Norsko se zase neprokousalo skrz kvalifikaci a nejlepší kanonýr Premier League si musí na premiérový velký turnaj ještě počkat.

Nezdá se to, ale v tomhle ohledu Haalandovi už trochu utíká čas. Přišel o covidem odložené Euro před třemi lety, pak i o mistrovství světa v Kataru, teď si může udělat křížek u další reprezentační akce. Je mu teprve třiadvacet, jen tři trefy mu stačí, aby vyrovnal předválečného norského rekordmana Juveho, ale co z toho, když výsledek reprezentačního snažení není pořádně vidět?

Pište si, že s ním by šampionát získal ještě větší náboj. Kde by se mihl, tam by z něj fanoušci byli paf. Pro bookmakery by určitě patřil k favoritům na nejlepšího střelce turnaje. A Norové by nemuseli být bez šance, vlastně je k nevíře, že na mistrovství nebudou.

Vždyť jim dorostla extra zajímavá generace: kapitán Ödegaard táhne Arsenal, obránce Ryerson hrál s Dortmundem finále Ligy mistrů, stoper Östigaard loni pomohl Neapoli vyhrát italskou ligu, šutér Sörloth odehrál fantastickou sezonu ve Villarrealu, talent Bobb už nakukuje po boku Haalanda do sestavy Manchesteru City.

Jenže nikdo z nich se na šampionátu neukáže, což je z různých důvodů úděl mnoha dalších hvězd. Schválně se zadívejte na sestavu v boxu pod článkem: kdyby se někdy tahle jedenáctka skutečně sešla pohromadě, byla by asi těžko k poražení. A to klidně můžete přičíst pár dalších jmen, která se do výběru nevešla. Třeba?

Anglický kouč Southgate včera škrtl ze soupisky fikaného záložníka Maddisona, šikula Sancho nebo střelci Solanke a Rashford se mu nevešli ani do širšího kádru. Němci nechali doma zkušeného Goretzku, Francouzi rychlíka Nkunkua, Italové zkušeného kanonýra Immobileho nebo dříče Verrattiho. V kvalifikaci ztroskotalo třeba Finsko s brankářem Hrádeckým nebo Bosna s nestárnoucím střelcem Džekem.

Kdo z nich vám bude chybět?