Fagioli po trestu za sázení nechybí v širší nominaci Itálie pro Euro

Předběžná nominace Itálie na fotbalové Euro Brankáři: Gianluigi Donnarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham), Alex Meret (Neapol), Ivan Provedel (Lazio). Obránci: Francesco Acerbi (Inter Milán), Alessandro Bastoni (Inter Milán), Raoul Bellanova (Turín), Alessandro Buongiorno (Turín), Riccardo Calafiori (Boloňa), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter Milán), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Federico Dimarco (Inter Milán), Gianluca Mancini (AS Řím), Giorgio Scalvini (Atalanta). Záložníci: Jorginho (Arsenal), Nicolo Barella (Inter Milán), Bryan Cristante (AS Řím), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter Milán), Lorenzo Pellegrini (AS Řím), Samuele Ricci (Turín). Útočnici: Federico Chiesa (Juventus), Giacomo Raspadori (Neapol), Stephan El Shaarawy (AS Řím), Mateo Retegui (Janov), Mattia Zaccagni (Lazio), Riccardo Orsolini (Boloňa), Gianluca Scamacca (Atalanta).