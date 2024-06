Černý: Nominace na Euro? Doufal jsem v to, že si svoje místo vybojuju zpátky

Černý byl jedním ze dvou nejlepších českých střelců v uplynulé kvalifikaci, v březnu ho ale Hašek nenominoval na přípravné zápasy v Norsku a s Arménií. „Kdybych se bál, (že přijdu o Euro) a nějakým způsobem by mě to ovlivňovalo i v normálním denním bytí na klubu, akorát by mě to užíralo. Prostě jsem doufal, že se mnou bude počítáno. Za tím jsem si nějakým způsobem šel,“ řekl Černý.

„Doufal jsem v to, že svoje místo si vyhraju zpátky. Moc jsem si to přál. Do poslední chvíle, kdy to nějakým způsobem bylo otevřené, jsem na tom pracoval. Zbytek už jsem neměl ve vlastních rukou. Věřit jsem začal krátce před srazem,“ doplnil Černý.

O Euro před třemi lety, kde český tým došel až do čtvrtfinále, přišel kvůli tomu, že byl po operaci kolena. „Byl jsem smutný, protože si myslím, že kdybych netrpěl s kolenem, oprávněně bych na turnaji byl. Bolelo to. Byl jsem u televize a mezitím makal na tom, ať jsem co nejdříve zpátky. Je to hezké, jak fotbal a zdraví funguje,“ podotkl Černý.

S trenérem Haškem už probírali, jakou bude mít v mužstvu nyní roli. „Kontakt jedna na jedna byl. Do žádných detailů chodit nebudu. Vím, co se ode mě očekává, jaké je moje role. S tím počítám. Užívám si každý trénink a uvidím, jak to půjde,“ konstatoval Černý.

Český fotbalista Václav Černý během reprezentačního srazu

Má za sebou první sezonu ve Wolfsburgu, kam přestoupil vloni v létě z Twente Enschede. Zasáhl do 22 bundesligových zápasů, v nichž dal čtyři branky. V závěru jarní části ale nenastupoval v základní sestavě.

„Těžká sezona. Přál jsem si navázat na poslední sezonu v Twente. V klubu se staly některé věci, o kterých jsem nemohl předem vědět. Že se bude točit se sestavou a bude se hrát systém, který mi nebyl při příchodu do klubu řečený,“ líčil Černý. „Bylo to náročné. Jsem ale zkušený natolik, abych si s tím poradil. Vždy jsem zůstával pozitivní,“ dodal.

Ve Wolfsburgu má ještě tři roky smlouvu. „Po Euru budu koukat, jaké jsou možnosti. Nechávám všechno otevřené. Zůstat v jedné z top pěti evropských soutěží je cíl číslo jedna. Myslím, že se to i povede, ale nechci předbíhat. Soustředím se na reprezentaci, na práci tady. Pak bude dost času na to, abych vyhodnotil, co, jak, kam, kdy,“ řekl Černý.

Soustředění v rakouském Schladmingu si nemůže vynachválit. Schází mu přítomnost malé dcerky, která se mu nedávno narodila. „Hodně volám domů, abych viděl malou aspoň přes FaceTime. Jinak tady ve volném čase dělám své věci, jelikož mám rád, když se pořád udržuji. Ať je to posilovna, regenerace. Nebo i být s klukama po dlouhé době je strašně fajn,“ doplnil příbramský odchovanec.