Cristiano zatím chyběl. Potřebují ho hvězdami nabití Portugalci vůbec?

V devětatřiceti má holt speciální zacházení. Na nadcházejícím mistrovství Evropy jeho nadpozemské schopnosti poznají jako první Češi, premiéra se hraje za 12 dní. Do té doby má portugalský kapitán volnou ruku. Vynechal úterní přátelák s Finskem. V pátek by se měl připojit k týmu a sobotní příprava s Chorvatskem se ho taky týkat nemusí. Tak až příští týden proti Irsku, aby se naladil? „On přece ví sám, jak se zachovat, aby byl připravený. Je ústřední postavou našeho projektu. Proč mu nevyjít vstříc?“ reagoval trenér Roberto Martínez.

Češi, pozor! I kdyby se náhodou Ronaldo nestačil připravit dokonale, stejně to bude na úvod šílená šichta. Stačilo po očku sledovat první přípravný zápas, ve kterém Portugalci znechutili fotbal Finům.

4:2 na góly není tak průkazný údaj. Spíš 24:2 na střely. 815 přihrávek versus 294, z toho 94 procent přesných. „Zkouška dobrá, dál bych to nepřeceňoval,“ pravil kouč Martínez. Na deset minut vypadli Portugalci z role a hned schytali dvě rány od zkušeného útočníka Teemu Pukkiho, který z jasného stavu 3:0 vytvořil lehké drama. Že by návod pro Čechy? Anebo jen nepozornost, která se nebude opakovat?

Je jasné, jak silnou družinu pošlou Portugalci do boje. Samí šampioni plus VIP muž na konci kariéry.

Cristiano Ronaldo smutní, an-Nasr padl po penaltách ve finále poháru.

Za posledních dvanáct zápasů v portugalském dresu skóroval desetkrát, neotřesitelně drží (a neustále vylepšuje) rekord v počtu reprezentačních gólů, za arabský an-Nasr během sezony překonal hranici čtyřiceti branek. Sázkové kanceláře ho navzdory věku tipují mezi tři nejlepší střelce Eura a Portugalsko přinejhorším mezi elitní pětici.

„Bylo by snadné říct, že Cristiano nám přináší hlavně zkušenosti. Jenže pravdou taky je, že on se neustále dokáže přizpůsobovat, čímž povyšuje celý tým,“ říká kouč Martínez. Je zřejmě nemyslitelné, že by Portugalci do šampionátu vyběhli bez své legendy, i když se občas experti vyjadřují, že by tím Portugalci dostali ještě větší šmrnc. Tím spíš, když si uvědomíte, jak lehce bez něj zvládli svou první přípravu na Euro. Jenže jméno Ronaldo je ožehavé, s tím opatrně. A trenér Martínez to tuší, když říká: „Cristiano umí kdykoli vytvořit rozdíl, což je v neposlední řadě skvělý příklad pro mladé. Potřebujeme ho.“

Opravdu, když máte v zásobě Bernarda Silvu z Manchesteru City, Bruna Fernandese z Manchesteru United, Dioga Jotu z Liverpoolu, Rafaela Leaa z AC Milán nebo Joaa Félixe z Barcelony?

Odpověď dostanete už za pár dní.