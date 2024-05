Na šanci čekal třicet kol, pak brankář Fendrich pomohl Jablonci k záchraně

Ve čtvrtečním domácím utkání 3. kola skupiny o udržení proti Pardubicím předvedl gólman jabloneckých fotbalistů Vilém Fendrich kuriózní moment. Po velkém závaru před svojí brankou ve 27. minutě vysprintoval přes polovinu hřiště a zmizel v útrobách tribuny. V tu chvíli většina zúčastněných na stadionu netušila, co se děje.

„V souboji, kdy jsem boxoval míč před hráčem soupeře, jsem si dal hlavou o jeho rameno a vypadla mi z oka kontaktní čočka, takže jsem rychle sprintoval do šatny, abych si nasadil novou, a bylo to rychle vyřešené. Naštěstí s sebou mívám náhradní sady, kdyby se něco takového přihodilo, ale přiznám se, že se mi to ještě nikdy nestalo. Ale to nasazení nové čočky pro mě byla už taková rutina a nervózní jsem u toho nebyl,“ vyprávěl s úsměvem zkušený třiatřicetiletý Fendrich.

V Jablonci fotbalově vyrostl, ale v mateřském klubu se jen párkrát posadil na prvoligovou lavičku. Jinak hrál za B-tým a chodil po hostováních. Prošel Ústím nad Labem, Varnsdorfem, Vlašimí a v roce 2015 přestoupil do nižší soutěže do Jiren.

O rok později odešel za exjabloneckým trenérem Skuhravým do Opavy, se kterou postoupil do nejvyšší soutěže a odchytal v ní 61 zápasů. Po pěti letech přestoupil do Hradce Králové, kde si připsal na konto dalších 24 prvoligových startů, ale vydržel tam jen jednu sezonu.

Denis Halinský (vlevo) z Pardubic bráněný jabloneckým Matějem Polidarem. Vpravo přihlíží Ondřej Kukučka.

V srpnu 2022 ho jako volného hráče angažovala Olomouc, kde se však vůbec neprosadil, a vloni v létě zamířil zpět do Jablonce, kde v letošní sezoně zažívá nevšední příběh. Ve všech třiceti kolech základní části byl jen mezi náhradníky a do branky se dostal až v úvodním kole skupiny o záchranu pouze díky tomu, že Hanuš, jasná jednička týmu, dostal stopku za čtyři žluté karty.

Fendrich tak byl u šťastné domácí výhry 3:2 nad Karvinou a důvěru dostal i v dalších dvou duelech. V Praze při remíze 1:1 s Bohemians předvedl skvělý výkon, předevčírem po horším rozjezdu a následné „čočkové“ výměně vychytal proti Pardubicím díky parádním zákrokům v závěru nulu a po výhře 3:0 mohl s mužstvem oslavit definitivní záchranu v lize.

„Mrzí mě, že jsem se do branky nedostal dřív, protože jsem se cítil celkem dobře. Šance přišla aspoň takhle a dá se říct, že zrovna v těch nejtěžších zápasech. Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct, což je pro mě do budoucna velké psychické plus,“ uvedl Vilém Fendrich, s nímž v brance uhráli fotbalisté Jablonce klíčových sedm bodů.

„Hlavní je, že jsme se zachránili a můžeme už koukat na další ročník. Je to ohromná úleva, protože nikdo nechce hrát do posledního kola o to, jestli půjde do baráže. Klíčová pro nás byla ta výhra s Karvinou, kdy jsme zápas otočili v posledních minutách. Teď z nás ten stres spadl, poslední dvě kola můžeme odehrát s čistou hlavou a konečně si fotbal svým způsobem užít,“ pochvaloval si Vilém Fendrich.