Osm žlutých pro Látala. Je to špatné, musím se zklidnit, ví jablonecký trenér

Premiérové angažmá na lavičce tradičního prvoligového klubu FK Jablonec bylo pro trenéra Radoslava Látala pořádně hektické. Tým se potýkal s výkonnostními výkyvy, nebývale početnými absencemi kvůli zraněním i karetním trestům, zažil dlouhé série bez vítězství, které střídaly šňůry bez porážky a zase naopak. Jako na horské dráze. Závěr ročníku v podobě sedmi utkání bez prohry aspoň částečně vylepšil dojem.

Látal nakonec dovedl jablonecké mužstvo na konečné 11. místo, o dvě příčky výše než jeho předchůdci v uplynulých dvou letech, ale spokojenost nepanuje, protože předsezonní cíl splněn nebyl. Kouč přiznal, že už se na konec psychicky náročné sezony vyloženě těšil.

„Vloni po konci v polské Termalici jsem jen po dvou třech dnech pauzy okamžitě nastoupil do Jablonce bez dovolené a teď jsem už trošku vyšťavený. Na dovolenou se těším, odpočinout a vydechnout si potřebuji. Jinak smlouva v Jablonci mi běží dál a počítám s tím, že sedmnáctého června nastoupím do letní přípravy, žádné jiné zprávy nemám. Chtěl bych Jablonec nastartovat a poskládat tým podle našich představ tak, abychom byli v příští sezoně daleko lepší než v té minulé a byli třeba zase konkurenceschopní rivalskému Liberci,“ uvedl 54letý trenér Radoslav Látal, jenž zápasy na jablonecké lavičce hodně prožíval a s osmi žlutými kartami se stal nejtrestanějším koučem letošní prvoligové sezony.

Začněme na konci, jak hodnotíte velmi dobře zvládnutou skupinu o záchranu?

Samozřejmě jsem byl moc rád, že tým zvládl tu skupinu bez prohry a se ctí, protože hlavně před posledním zápasem doma se Zlínem, který hrál o záchranu, na nás byly tlaky obrovské. Moc jsem tomu opravdu nerozuměl, když jsme se dočetli, že netrénujeme a tak... I proto jsem po té poslední výhře mančaftu poděkoval, jak ten závěr výsledkově zvládl, a mělo to také herní kvalitu, což bylo i tím, že se nám konečně uzdravili někteří hráči. Ta marodka předtím byla obrovská. A povedly se nám některé tahy v sestavě, třeba posunutí Polidara dopředu na křídlo, kde výrazně ožil.

Radoslav Látal, trenér Jablonce, během zápasu s Libercem.

Když vynecháme početnou marodku a časté absence, co Jablonci v celé sezoně nejvíc chybělo k tomu, aby se vyhnul skupině o záchranu?

Po celou dobu soutěže to byla ofenzivní část. Byly problémy s přechodovou fází do útoku, se zakončením, postupně se to sice zlepšilo posunutím stopera Martince dopředu, ale stejně to pak zase ve střední části jarní sezony kvůli té marodce nebylo ono.

Byly další klíčové momenty nepříliš povedené sezony, které byste zdůraznil?

Podle mě jsme měli výbornou letní přípravu, na sezonu jsme byli natěšení a vycházeli jsme z toho, jak všechno šlape. Ale začátek nám pak nevyšel, měli jsme těžký los, venku jsme neudělali tolik bodů, kolik jsme chtěli, domácí zápasy se Spartou, Slavií a Libercem nám daly zabrat a začali jsme se potácet na spodu. Pak naopak přišly chvíle, kdy se nám dařilo, nějaké body jsme nasbírali, i začátek jara jsme měli výborný, sestava se nám ustálila a nemuseli jsme do ní sahat. Bohužel přišla série zranění a karetních trestů a zase jsme byli dole, protože jsme museli pořád točit se sestavou, což bylo někdy složité, protože hráčů chybělo opravdu moc. A dalšími velkými problémy byly zápasy ztracené až v koncovkách a také vítězně nezvládnutá utkání, ve kterých jsme dlouho hráli proti deseti. Tyto klíčové momenty se nám prostě nepovedly a ztracené body nám pak v závěru chyběly k postupu do střední skupiny, což bylo naším cílem.

Zmínil jste závěry zápasů. V derby v Liberci jste vedli 3:1, ale o výhru jste přišli v posledních vteřinách stejně jako například doma proti Boleslavi po velkém kiksu gólmana. Naopak jste v úplném konci senzačně otočili z 1:2 na 3:2 už téměř ztracený domácí zápas s Karvinou. Jak emočně náročné to pro vás byly chvíle?

Tohle jsou pro trenéra obrovské stresy. A každý si myslí, že po zápase je to pryč, ale hlavně po těch nepovedených to pořád trvá. Vrátím se domů a dva dny se mnou není řeč. Manželka už to zná a raději mě nechá být, protože to těžce nesu, pořád to prožívám a vyhrabávám se z toho. Odeznívá to až postupně. Třeba po Boleslavi to bylo fakt těžké, už jsme vlastně mohli být zachránění mnohem dříve, ale pak zase přijde vítězný obrat s Karvinou. V tom je fotbal krásný, že do poslední chvíle nevíte, co se stane.

V sezoně jste dostal od rozhodčích osm žlutých karet, suverénně nejvíce ze všech trenérů, a měl jste dvakrát stopku...

...je to špatně a musím se zklidnit. Někdy byly ty reakce z mojí strany opravdu přehnané, nepůsobí to asi na mužstvo a třeba na mladé hráče ideálně. Jsem emoční člověk, ale je potřeba se ovládat a zkusit na té disciplíně zapracovat.

Můžete naznačit, jaké změny v kádru pro další sezonu už jsou jisté?

Definitivně už v mužstvu nebude Pleštil, kterému tady končí smlouva a už podepsal novou v Bohemce. Já jsem o jeho služby stál dál, ale on už asi potřebuje změnu. Z Bohemians k nám naopak přichází útočník Puškáč, což už bylo domluvené dříve. O dalších změnách zatím jasno není.

Smlouva končí i důležitému záložníkovi Kratochvílovi, budete usilovat o jeho služby dál?

Jedná se a moje velké přání je, aby zůstal. Kromě výkonů na hřišti je důležitý i v kabině, kde umí promluvit, má emoce, což se mi líbí. Všechno ale závisí na tom, jak se domluví s majitelem klubu.

V početném výčtu posil, které do Jablonce před minulou sezonou a během ní přišly, nejvíce zazářili zahraniční stopeři Srb Tekijaški a Kolumbijec Hurtado. Nemáte strach, že o ně přijdete?

Trochu se bojím, že nám je někdo vezme. Tekijaškiho jsem si vzal s sebou z Polska a u něho jsem byl přesvědčený na sto procent, že nám pomůže. O Hurtadovi jsem měl zprávy, že je to velice kvalitní hráč, a to se potvrdilo. Musím poděkovat majiteli klubu Mírovi Peltovi, že je oba na moje přání do klubu dovedl. Věřím, že je nám nakonec nikdo nesebere, protože oni byli opěrným defenzivním kamenem celé sezony. A když Hurtado dostal vysoký osmizápasový trest za červenou kartu, což do dneška za takový faul, jaký udělal, nemůžu pochopit, bylo znát, jak moc chyběl. Stejně jako Tekijaški, když byl dva tři týdny nemocný.

Hráčům i realizačnímu týmu začala dovolená, ale zmíněného majitele klubu Miroslava Peltu čeká v příštím týdnu pokračování soudu. Jak moc to budete sledovat?

Určitě mě to zajímat bude, asi jako každého v klubu. Pan Pelta je člověk, který se o fotbal v Jablonci stará, teď ale nemá cenu řešit něco dopředu, co bude nebo nebude. To platí i o dalších změnách v kádru, které zatím nebyly na pořadu dne.

Jak už jste naznačil, sezona byla emočně a psychicky těžká, potřebujete po ní pořádný odpočinek?

Přiznám se, že ano. Vloni po konci v polské Termalici jsem jen po dvou třech dnech pauzy okamžitě nastoupil do Jablonce bez dovolené a teď jsem už trošku vyšťavený. Na dovolenou se těším, odpočinout a vydechnout si potřebuji, jedeme s rodinou a vnoučaty do Španělska. Na druhou stranu se člověku stejně v hlavě honí věci okolo fotbalu, příchody hráčů, odchody, někdy je těžké se od toho oprostit...