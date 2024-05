Zlín po porážce spílal videu. Ofsajd nešlo poznat, zlobil se trenér Červenka

V neděli jim přitom šlo všechno na ruku. Karviná rupla v Pardubicích, České Budějovice remizovaly doma s Jabloncem. Stačilo doma porazit Bohemians a mohli mít jistou baráž, v níž se spasili loni s Vyškovem. Nečekanou příležitost ale zahodili a podlehli 1:2.

„Hned po zápase jsme byli zklamaní, ale když jsme viděli ostatní výsledky, řekli jsme si, že nesmíme mít hlavy dole, že to máme pořád ve svých rukou,“ burcoval obránce Jakub Černín, jediný úspěšný zlínský střelec nedělního střetnutí.

„Pojedeme do Jablonce vyhrát. Je to jediná možnost, jak se dostat do baráže. Je jedno jak, položíme tam klidně život, abychom to zvládli,“ doplnil ho trenér Bronislav Červenka, přestože jeho tým za celou sezonu vyhrál jen pět utkání a Jablonec od návratu do první ligy ve dvaceti zápasech ani jednou neporazil.

K vítězství nad Bohemians neměl Zlín daleko, přestože už od 13. minuty prohrával po penaltě. Za čtyři minuty ze stejné situace srovnal Černín a pak se Zlín dvakrát dostal do vedení. Obě gólové dorážky Žáka ale rozhodčí Rouček po intervenci VAR odvolal kvůli postavení mimo hru. Domácí se cítili poškození, rozporovali první situaci.

„Nepochopitelně ho neuznal. Nevím, co tam videorozhodčí viděl. Na záznamu nešlo ofsajd poznat,“ kritizoval Červenka zásah Tomáše Klímy u videa.

VAR vstoupil do utkání celkem třikrát, také hostům sebral za stavu 1:1 gólovou radost, v případě Prekopovy rány do břevna ale nebylo pochyb, že míč nepřešel brankovou čáru celým objemem.

„Rozhodčí a VAR to měli těžké, ale zvládli to,“ zastal se arbitrů hostující kouč Jaroslav Veselý.

O bod, který by jim za určitých okolností dovolil v Jablonci i remízu, přišel Zlín v 74. minutě, kdy se podruhé trefil Prekop.

„Opět jsme inkasovali po autu. Situaci jsme měli pod kontrolou, ale řešili jsme ji zbrkle, nezkušeně, a z brejku dvou proti pěti nám dal soupeř branku. Stejně jako první jsme mu ho darovali,“ mrzelo Červenku, který tentokrát neměl výhrady k přístupu k zápasu. „Všichni odevzdali maximum, a jestli někdo řekne opak, byl na jiném fotbale. Chybí nám ale finální fáze, klid, větší důraz.“