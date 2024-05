Zlín může sestoupit kvůli chybě sudích u videa, gól proti Bohemians měl platit

V závěru prvního poločasu za stavu 1:1 dali Zlínští druhý gól. Po střele Davida Tkáče a zákroku hostujícího brankáře Lukáše Soukupa dorážel do odkryté brány Filip Žák.

Otázkou je, v jakém postavení byl Žák ve chvíli, kdy Tkáč vystřelil. Byl v ofsajdové pozici? Pomezní sudí Petr Caletka podle pokynu komise rozhodčích při absenci kalibrované čáry správně ofsajd nesignalizoval.

Regulérnost branky posuzovali u videa Tomáš Klíma a jeho asistent Kamil Hájek. Po chvíli hlavnímu Karlu Roučkovi doporučili, aby gól neuznal.

Jelikož v případě posouzení ofsajdu jde o faktické rozhodnutí, hlavní sudí si už sám situaci prohlédnout na monitor nejde. Z dostupných záběrů nelze říct, jestli Žák byl skutečně v ofsajdovém postavení, které pak využil ke skórování.

V Česku poslední dva roky platí, že pokud se nenajde jednoznačný záběr, který by ofsajd prokázal, VAR intervenovat nemá a branka má platit. To byl právě případ ve Zlíně.

„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Jednalo se o hraniční situaci, kdy nebylo zcela průkazné, zda o ofsajd šlo, či nikoliv. VAR má intervenovat pouze v případě zjevných chyb rozhodčích a průkazných záběrů. Došlo k porušení protokolu VAR a pokynů komise rozhodčích,“ uvedla komise v prohlášení.

Zlín tak měl do druhé půle jít s vedením 2:1. Místo toho po přestávce inkasoval a prohrál 1:2. V závěrečném dějství nadstavby v sobotu potřebuje k záchraně výhru v Jablonci. Pokud tři body nezíská, sestupuje.

Pokud by branka na 2:1 platila a Zlín by v druhém poločase náskok uhájil, už jistě by se vyhnul přímému sestupu a o udržení mezi elitou by hrál v baráži.