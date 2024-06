Ostrava dál posiluje. Z Bohemians koupila Prekopa, přichází i Holzer a Fukala

Největší souboj svedla Ostrava o nejlepšího střelce Bohemians 1905 Prekopa, o kterého se zajímaly i kluby z Belgie a Nizozemska. Baník ho vzhledem k platnému kontraktu musel z Vršovic vykoupit.

„Takový typ hráče dopředu nám trošku chyběl. Měli jsme o něj zájem delší dobu, ale vzhledem ke smlouvě to nebylo jednoduché ho tady dovést. Jednání se ale nakonec podařilo dotáhnout, věříme mu, že i u nás bude gólový,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Do Ostravy se po třech letech vrací i levý krajní hráč Holzer a na pravou stranu sestavy zase přišel Fukala. „Získali jsme hráče na posty, které jsme chtěli zkvalitnit a doplnit. Všichni by měli být přínosem. Ale není to vše a probíhají ještě další jednání. Tihle tři už jsou ale našimi hráči a začínají s námi přípravu,“ uvedl Mikloško.