Plzeňský útočník Šulc: Škoda, že se víc nemůžeme zapojit do boje o titul

„Zaběhl jsem si za obranu, Lukáš Kalvach mě krásně našel a já to pak jen poslal na Tomáše Chorého,“ popisoval první gól.

A pak jste gól připravil i Vydrovi, který skóroval po 21 zápasech. Měli jste radost i za něj?

Všichni mu to přejeme. Jsem rád, že se trefil a prolomil to

Je pro vás důležité, že díky výhře na Teplicemi máte už před nadstavbou jistotu nejhůř třetí příčky?

Je to fajn. Ale do každého zápasu půjdeme i tak na sto procent. Chceme vyhrávat.

Trenér Miroslav Koubek říkal, že vrcholem sezony bude finále poháru. Pošetříte síly?

Teď máme volnější režim. Hrajeme jednou za týden, takže bych chtěl hrát co nejvíc, ale tohle všechno záleží na trenérovi.

.Jste nejlepším střelcem ligy a po sparťanovi Birmančevičovi i druhý neproduktivnější. Jak vám to zní?

Pro mě je to hezké, ale je to týmový sport. Jsem rád, že se daří, jen je škoda, že už se nemůžeme víc zapojit do souboje o titul.