Krejčí o Spartu strach nemá: Já ani Brian nejsme recept na úspěch. Co v Gironě?

O loučení se Spartou, nové výzvě ve Španělsku i Michalu Sadílkovi, který o Euro přišel po nehodě v rakouském Schladmingu, kde na tříkolce sjížděl jeden z okolních kopců. Krejčí byl u toho.

„A hrozně mě mrzí, co se Sáďovi stalo. Je to můj nejbližší přítel tady v reprezentaci, známe se strašně dlouho. Na turnaji budeme hrát i za něj, to je jediné, co k tomu chcu říct,“ řekl.

O čem ještě Krejčí v nahrávce, kterou reprezentace zaslala médiím, hovořil?

O přestupu do Girony: „Poslední dny byly časově dost náročné, ale všechno proběhlo, jak mělo. Nová zkušenost, nové zážitky. Su rád, že jsem si tohle všechno mohl prožít sám, protože dřív jsem o takových přestupech slyšel jen z vyprávění. Před Eurem mám čistou hlavu.“

O posledním střídání ve Spartě: „Velké emoce, cítil jsem, že tenhle krok chci udělat. V hlavě jsem to měl, ale hotové tehdy ještě nic nebylo. Rozhodovalo se až v posledních dnech, kdy všechny strany našly vzájemnou shodu. Bylo to teď a tady.“

Chytil o přestupu o Krejčího „Všichni jsme Láďovi gratulovali ke krásnému přestupu do španělské ligy. Známe se z mládeže, oba jsme ročník 1999 a hráli jsme proti sobě snad co tři týdny, když jsem byl v Olomouci a on v Brně. Tenkrát jsme oba hráli střed zálohy, takže jsme na sebe dost naráželi. Myslím, že jsme měli a pořád máme velmi dobrý vztah. Kdo ví, třeba se i někdo z nás slávistů na turnaji ukáže a v kariéře posune zase dál.“

O přestupu coby splněném snu: „Každý kluk, který se snaží hrát fotbal, o něčem takovém sní. Ale určitě to není můj poslední sen. Věřím, že je to jen mezikrok, který mě posune k něčemu dalšímu.“

O Lize mistrů, kterou si s Gironou zahraje: „Byla to jedna z věcí, které jsem dával velkou hodnotu. Gironu jsem však sledoval už poslední rok. Jejich styl hry mi byl strašně sympatický a není náhoda, že skončili na třetím místě. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Těším se.“

O španělské lize, ve které se příliš českých hráčů neprosadilo: „Mám respekt. Přirozený a zdravý. Jdu tam s očekáváním, velkými sny a motivací. Chci poznat novou mentalitu, styl fotbalu a zlepšovat se nejen jako fotbalista, ale také jako člověk.“

O emotivních videích, kterými se s ním Sparta loučila: „Spartě moc děkuju za to, jak se se mnou rozloučila. Moc to pro mě znamená a jen to upevňuje můj vztah k celému klubu. Nebylo to pro mě jednoduché, ve Spartě jsem toho prožil strašně moc. Navíc jsem si tam splnil to, co jsem si přál, což byly trofeje včetně dvou titulů. Cítím, že Sparta je na domácí scéně opět nejlepší.“

O odchodu Briana Priskeho: „Změna to je, ale věřím, že Sparta bude dál pokračovat v nastaveném trendu. Věci se změní, ale to je přirozené. Já, Brian nebo kdokoli jiný nejsme receptem na úspěch, cest k němu je hrozně moc. Nemám o Spartu strach.“

O ambicích na Euru: „Jsou nejvyšší, kdybychom je neměli, nemá cenu do turnaje ani vstupovat. Věřím v naší týmovost i v to, že když se semkneme, můžeme zvládnout velké věci. Sledovali jsme s klukama první zápasy a kouzlo turnaje na nás dýchlo už z televize.“