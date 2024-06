Rosický o odchodu Priskeho: Chápu, že chtěl jít. Bylo mi jasné, že ho držet nelze

Trenéra Rosický už našel, nástupcem Briana Priskeho jmenoval klub dosavadního asistenta Larse Friise.

Kdo převezme pásku po Ladislavu Krejčím, jenž přestoupil do Girony, Sparta řeší.

„Hodně o tom mluvíme, je to důležitá věc. Podívejte se, kde byla Sparta před dvěma lety a kde je teď. Kapitán Sparty, to je velká odpovědnost. Musí to být správný člověk a zároveň ho musí podporovat i hráči, jako to bylo u Krejčího. A proto, než kapitána vybereme, je fér, aby se k tomu vyjádřili právě hráči,“ prohlásil nový kouč Friis.

„Nemám, co bych k tomu dodal,“ přitakal Rosický.

V pondělí předstoupil s Friisem před novináře, aby přiblížil, co se dělo v uplynulých třech týdnech po oslavách titulu i triumfu v poháru. A těsně předtím, než tým v úterý zahájí přípravu na novou sezonu.

Jak těžké bylo Priskeho uvolnit?

Tohle se dost dobře plánovat nedá. Byl o něj dlouhodobý zájem, měl nabídky už dřív. Věděl jsem, že se může stát, že bude chtít odejít, a musel jsem být připravený. Lars je tady s námi rok a půl. Vím, jaký vliv na náš herní styl má a hned jsem věděl, že v úzkém okruhu nástupců bude ten první.

Čím vás přesvědčil?

Pro mě je absolutně zásadní styl práce, v jakém děláme na denní bázi. Chtěl jsem zachovat návaznost našeho stylu, nejde jen o hru. Ale třeba o způsob tréninku, vyhodnocování dat. Pro mě je velkým vzorem Lipsko nebo Salcburk. Každý rok nebo dva roky přicházejí o trenéra, ale jsou pořád úspěšní, protože mají systém, ve kterém neustále pracují.

Tomáš Rosický a kapitánská páska I když je sparťanskou legendou a pro fanoušky jedním z nejoblíbenějších hráčů všech dob, Tomáš Rosický nikdy nebyl kapitánem. Než v lednu 2001 odešel do Dortmundu, byl ještě hodně mladý. A po návratu v létě 2016 měla Sparta stálého kapitána Davida Lafatu či Josefa Šurala. Pásku si Rosický navlékl v jediném utkání, v říjnu 2017 proti Ostravě (3:2). O měsíc později aktivní kariéru ukončil.

Jaké bylo jednání s Feyenoordem?

Standardní, ničemu se nevymykalo. Jediné, co obě strany chtěly, aby to bylo rychle. Protože Feyenoord neměl trenéra a my začínáme brzo. To byl jediný bod, ve kterém jsme se spojovali.

Jaké jste s Priskem osobně rozloučil?

Ještě nijak, teprve sem přijede. Jeho tým začíná později.

Mohl jste mu říct ne, jako jste to musel udělat v minulosti v případě hráčů, o které byl zájem?

Když si hráč něco usmyslí, tak rozhodně není jednoduché, že jen tak odejde. V případě trenéra je to něco jiného. On řídí padesát lidí, dává jim energii a určuje směr. Když Brian řekl, že už Spartu trénovat nechce a nebude, tak pro mě bylo jasné, že ho držet nelze. Lidi, kteří to řídí, já, Tomáš Sivok nebo Brian, kdyby hlavou a srdcem nebyli přesvědčení o tom, co dělají, nemůže to fungovat. Brianovi jsme umožnili jít do výborného klubu. Chápu, že chtěl jít, odvedl tady výbornou práci, o tom se ani nemusíme bavit. Ale u hráčů je to něco jiného.

A odchod kapitána Krejčího? Už ho udržet také nešlo?

U něj to bylo podobné jako u Briana. Každé přestupní období měl nabídky, což je dlouhodobě neudržitelné. Teď přišel čas.

Mají se fanoušci obávat, že z opor odejde někdo další?

Když hráčům něco zastavíte, nedohodnete se, tak ten kluk se s tím musí srovnat, aby dál nastupoval. Když se s tím nesmíří, trenér ho nebude stavět. A bude mít někdo o takového hráče zájem? Tak je to jednoduché. Vyhodnocujeme situaci vždy s agenty. Momentálně nejednáme o žádném odchodu. Ale uvidíme, co trh přinese.

A jste na tom s příchody? Zatím přišel jen útočník Krasniqi z Dinama Bukurešť.

Víme, co chceme, ale momentálně blízko příchodu žádného hráče nejsme.

Zatím jste tvořili realizační tým. Friisovými asistenty se stali Jens Askou a Tim Sparv, Dán a Fin.

Jens je tady na doporučení Larse. Je to bývalý hráč, působil ve Skandinávii, Turecku nebo v Anglii. Chtěl jsem ho co nejvíc poznat, vedli jsme spoustu pohovorů a myslím si, že Larse bude velmi dobře doplňovat. Je orientovaný na defenzívu, je klidnějším typem než Lars, takže to nám zapadá.

A Tim Sparv, který je ve Spartě už dva roky?

Je to jeden z našich mladších trenérů, který se rozvíjí, učí a pořád trenérsky roste. To platí i o Luboši Loučkovi a Michalu Vávrovi. Tim bude jednou jednoznačně hlavní trenér. A ještě bych zmínil návrat Stephena Foystona, který tenkrát přišel s Brianem, ale minulou sezonu tady s námi nebyl. Usilovali jsme o to, aby se byl zpátky. V analytickém prostředí nás posunul dál a pomohl i dalším našim klukům.

Zůstává šéf fyzické přípravy Christian Clarup, jeden z nejdůležitějších mužů realizačního týmu. Chtěl si ho Priske vzít s sebou do Feyenoordu?

Debaty o tom, kdo někam chtěl, nebo Brian někoho chtěl, nejsou pro mě až tak důležitý. I když samozřejmě chápu, že vás by to zajímalo.