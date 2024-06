Zlínský kouč Červenka o postupu nemluví. Nejdřív musíme stabilizovat kádr

„Počítali jsme s tím,“ přiznal Červenka. Kromě afrického tria Didiba, Nombil, Ndiaye, které zdržely komplikace s letenkami, se na Vršavu dostavili všichni dostupní hráči.

Takže vás ten průvan neděsí?

Bylo jasné, že kluci, kterým končily smlouvy, budou přemýšlet, kudy se vydat. Když se sestoupí, bývá to v prvním týdnu rozházené. Hráči, kteří mají možnosti odejít, většinou odcházejí. Párkrát jsem se s tím setkal. Bude to hektické, pak se to ustálí. Budeme hledat vhodné doplnění kádru, případně výměnu za ty, kteří odejdou. Věřím, že budeme mít šťastnou ruku a vybereme správné hráče.

Aktuální zlínský kádr Brankáři: Dostál, Rakovan, Bachůrek. Obránci: Didiba, Černín, Kolář, Simerský, Bartošák, Čelůstka, Polášek, Kulíšek. Záložníci: Načkebija, Nombil, Tkáč, Číž, Švach, Reiter. Útočníci: Žák, Ndiaye, Vukadinovič, Fantiš. Odchody Bužek (Slavia), Slončík (Plzeň), Janetzký (Brno), Cedidla (Jablonec), Ikugar, Pidro, Schánělec, González (všichni konec hostování).

Oficiálně byly oznámeny přestupy Slončíka do Plzně a Bužka do Slavie. To jste věděli předem, že?

Už na konci jara bylo jasné, že Toma si bere Plzeň. U Buži se řešilo, jestli by tady zůstal ještě na podzim. Ale sestupem do druhé ligy už nebyla šance. Buď si ho Slavia nechá, nebo pošle do jiného prvoligového týmu.

Chybí i Cedidla s Janetzkým. Ani s nimi nepočítáte?

Oba jsou pryč. Když připočteme kluky, kterým vypršelo hostování nebo smlouva, jsme bez osmi lidí.

Co Vukadinovič, Fantiš, Bartošák a další? Dost jich mělo smlouvy jen na první ligu.

O většinu máme zájem, ale víme, že ne všichni se povedou. Někteří mají nabídky, jiné představy.

Kde potřebujete posílit nejvíce?

Na postech, které máme s otazníkem – krajní bek, krajní záložník, středový hráč a útočník. Tento týden chceme mužstvo ustálit a vytvořit vyvážený tým, který bude konkurenceschopný špičce.

Je někdo připravený naskočit z juniorky, dorostu?

V jarní části podávali kluci v béčku dobré výkony. Teď začali čtyři a tým ještě doplníme dalšími, po dlouhé sezoně potřebovali odpočinek. Dva tři se připojí, alespoň do té doby, než se nám povede kádr stabilizovat. Když uvidíme, že by mohli být prospěšní, můžou zůstat.

Už jste vstřebal sestup?

Nechci se tím moc zabývat, ale v hlavě to pořád zůstává. Jsme ve druhé lize, což je pro nás všechny velké zklamání. Analyzujeme věci, které jsme udělali špatně, kde byla největší chyba.

Sportovní šéf klubu Zdeněk Grygera vyhlásil za cíl postup do nejvyšší soutěže. Je to reálné?

Víme, že jdeme do těžké soutěže. Konkurence je veliká. Jsou tam stabilizované týmy, které ve druhé lize dlouho fungují. Mají s ní zkušenosti. My jich máme méně. Zlín hrál devět let první ligu. Druhá je jiná, specifická. Musíme se s ní sžít, pochopit ji, pak můžeme být týmem, který bude nepříjemný pro každého soupeře.

Loni na podzim jste ve druhé lize koučoval Kroměříž. Co o soutěži řeknete hráčům?

Je bojovná, běhavá, důrazná, nedostanete ani centimetr místa, ale v ní také fotbalovost.

Zlínští fotbalisté na prvním tréninku v letní přípravě.

Jak se vám zamlouvá, že v soutěži působí už čtyři béčka prvoligových klubů?

Tím je nevyzpytatelná, ale už ne jako dříve. I béčka si teď stabilizují kádr, který sem tam doplní hráči z áčka. Někdo říká, že by v soutěži neměla hrát, ale beru je jako oživení. A když si to vykopali, tak tam mají být. Budou hrát důstojnou roli, jsou velmi kvalitní.

Máte v plánu zahraniční soustředění, nebo se budete připravovat jen doma?

Řešíme pět dnů na začátku července, kdy budeme hrát v Ružomberku, abychom tam nemuseli jezdit v den utkání. Ale musíme sehnat prostory, kde budeme fungovat.