Priske: Jsem hrdý a vděčný, že trénuju Spartu. Respekt hráčům, co dokázali

Brian Priske je ve Spartě dva roky. Má dva tituly a jeden triumf v domácím v poháru.

Co za tím je?

Klíčová je naše mentalita. Je vítězná. A taky to, jaká v klubu panuje kultura, jak se pracuje v tréninkovém centru na Strahově. To jsou nejdůležitější aspekty v tom, čeho jsme dosáhli. Ano, máme kvalitu v kádru, ale bez těchto vlastností bychom to nedokázali.

Co ještě potřebuje Sparta k tomu, aby se probojovala do Ligy mistrů? To je ještě poslední meta, která vám chybí.

Jen si vzpomeňte na naše zápasy s Kodaní. Pro nás to musí být lekce. Myslím si, že jsme si z nich poučení vzali a předvedli to v zápasech s Dinamem Záhřeb nebo s Galatasaray. Umíme takové zápasy zvládnout. Pak je to také o malých detailech.

Který moment v sezoně pro zisk ligového titulu byl zlomový?

Podobnou otázku jsme dostal už v televizním rozhovoru. Snad to řeknu správně, protože mozek v tuhle chvíli už moc nefunguje. Ale vážně. Byl to zápas s Mladou Boleslaví, jak jsme s ní doma remizovali 1:1. Ukázalo se, že pokud nebudeme stoprocentně dodržovat principy naší hry, nebudeme správně nastavení, nebudeme tvrdě pracovat, nebudeme disciplinovaní, tak body budeme ztrácet dál. Druhý den jsme si v kabině promluvili a od následujícího utkání na Bohemians už to bylo v pořádku. Odehráli jsme dobré zápasy a dali spoustu gólů.

V závěrečném utkání s Plzní jste nasadil takřka kompletní základní sestavu. Neuvažoval jste o tom, že dáte šanci těm, kteří během sezony tolik nehráli?

O sestavě jsem přemýšlel. Ale trochu mi to ztížila situace, kdy jsme neměli všechny hráče k dispozici. A taky jsme chtěli vyjádřit respekt fanouškům, udělat jim radost, vyhrát. Taky jsme hráli na Honzu Kuchtu, aby se stal nejlepším střelcem. Myslím si, že jsme odehráli slušný zápas.

Když jste pár minut před koncem střídal Krejčího, zdálo se, že se s fanoušky loučí. Bude vaším kapitánem i příští sezonu?

Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Pokud vím, nic hotového není. Pořád je to náš kapitán. I já jsem cítil úžasnou atmosféru. Je to pro něj velké ocenění, který si zaslouží. Úžasný fotbalista, osobnost, skvělý člověk. Kapitán, který ukázal, jak se má mužstvo vést. A pořád je to mladý kluk.

A vy? Umíte si představit, že to bylo i vaše loučení s Letnou? Spekuluje se i o vašem odchodu.

Takhle nepřemýšlím. Spekulace jsou součástí fotbalu. Když vyhráváte trofeje, vždycky se bude řešit, že někdo odejde. Znáte mě, soustředím se na současnost, na to, co je teď. A jsem hrdý, že trénuju Spartu, jsem za to vděčný. Opravdu na nic takového nemyslím.

Když sudí odpískal konec, u lavičky jste čekal na všechny hráče, aby se ve zdraví dostali do kabiny. V zástupu tisíců fanoušků uvízl brankář Vindahl. Nebál jste se o něj?

Jen jsem chtěl dostat kluky do bezpečí. Myslím, že fanoušci se chovali s respektem. Peter nás svými zákroky držel celou sezonu, tak jsem rád, že jsem mu jednou taky mohl pomoct já. I tak byl v dobrých rukách.

Co plánujete během dovolené?

Těším se, že bude tři týdny. Byl jsem rok pryč, manželka na mě doma čeká s dlouhým seznamem věcí, které je třeba udělat. Chci být s ní a s dětmi, mám už i vnučku, takže všechen čas chci trávit s rodinou.

Euro jistě sledovat budete, ne?

Hlavně v televizi. Ale když se naskytne příležitost, rád bych nějaký zápas navštívil osobně. Budu samozřejmě přát Dánsku a i Česku, které budu sledovat. Máte pro takový turnaj správnou mentalitu, hráče z Premier League, z bundesligy. Je jen na vás, jak budete úspěšní.