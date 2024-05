Priske a Feyenoord? Zdroj z Dánska je důvěryhodný, kandidátů ale zůstává víc

Zrovna v průběhu mistrovských oslav, které se v neděli večer před stadionem na Letenské pláni překrývaly s úspěšným bojem českých hokejistů ve finále domácího světového šampionátu, to nebyla zpráva, kterou chtěli fanoušci fotbalové Sparty slyšet. Úspěšný trenér Brian Priske má nejen podle dánských médií namířeno do Feyenoordu Rotterdam. Co bude dál?