Umí řeč, chce i asistenty, píší o Priskem v Nizozemsku. Sparta ale o nabídce neví

Nejen proto fanoušci obou klubů s napětím vyhlížejí každý další detail či konkrétní zprávu.

Známý deník Algemen Dagblad dokonce od středy informuje o nabídce ve výši jednoho milionu eur, která měla do Česka přiletět a kterou Sparta údajně obratem odmítla. Z Letné nicméně i ve čtvrtek dopoledne znělo: „Žádnou oficiální nabídku od Feyenoordu jsme neobdrželi.“

Priske je stále trenérem Sparty, kde má platnou smlouvu do roku 2026, což dává klubovému vedení v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým pro případná jednání poměrně silnou výchozí pozici.

Sparta navíc dobře ví, že Feyenoord za trenéra Arneho Slota, kterého před pár dny pustil do Liverpoolu, inkasuje z Anglie odstupné ve výši devíti milionů eur a další dva miliony mu mohou v dalších měsících či letech přitéct ještě v bonusech...

Zdroje z Nizozemska tvrdí, že Feyenoord by měl být ochotný za Priskeho zaplatit až dva a půl milionu euro. Jenže: byla by to pro Spartu, která právě obhájila mistrovský titul, chystá se na odchod kapitána Ladislava Krejčího a v létě chce znovu usilovat o postup do Champions League, dostatečná kompenzace?

Ve chvíli, kdy pravděpodobně ještě nemá dostatečně vyfutrovaný záložní plán, by riskovala, že se její vzestup z posledních dvou let zastaví. Priske přinesl do celého klubu nový elán, vrátil na Letnou úspěchy a spojil fanoušky.

„Když vyhráváte trofeje, vždycky se bude řešit, že někdo odejde,“ reagoval na dotaz o svém možném odchodu po posledním ligovém utkání s Plzní (1:1). „Znáte mě, soustředím se na současnost, na to, co je teď. Navíc jsem hrdý a vděčný, že můžu pracovat ve Spartě,“ ujistil.

Dánskému novináři Farzamu Abolhosseinimu, který následně zprávu o konkrétním zájmu Feyenoordu jako první zveřejnil, měl jen stručně říct, že se spekulacemi zabývat nehodlá, čímž ale nervózní sparťanskou veřejnost rozhodně neuklidnil.

Zvlášť, když veškerá média v Nizozemsku velmi rychle rozpracovala původní informace z Dánska. Každý den přinášejí čerstvá zjištění i detaily včetně článků, z kterých čtenář snadno nabyde dojmu, že Priske pomalu balí kufry...

Řeší se jeho slušná nizozemština, kterou ovládá z dob hráčské kariéry, neboť působil v belgických klubech Genku a Bruggách a před příchodem do Sparty navíc jako trenér strávil necelou sezonu v Antverpách.

Tématem je také případné obsazení asistentských postů, na které by si prý sedmačtyřicetiletý dánský trenér rád přivedl současné kolegy ze Sparty včetně Larse Friise, Lucase Babaloly a šéfa kondiční přípravy Christiana Clarupa.

V Nizozemsku se prý už také chystá schůzka mezi Denissem te Kloesem, současným ředitelem Feyenoordu, a Priskeho agentem Christianem Henriksenem.

„Ale pořád je zásadní, aby se Feyenoord v tuhle chvíli dohodnul se Spartou,“ píše novinář Mikos Gouka ze serveru ad.nl. „Historie ukázala, že to nebude jednoduchý úkol. Naposledy společně oba kluby před dvěma lety dlouze řešily příchod Dávida Hancka. Trvalo to, ale k dohodě nakonec dospěly.“

Co teď?

Zdá se, že už nyní hojně sledovaná sága je pořád teprve na začátku.