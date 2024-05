Olympiakos vyřadil Aston Villu a ve finále Konferenční ligy vyzve Fiorentinu

Třicetiletý Maročan bude „Villans“ ještě dlouho budit ze sna. Hned v 10. minutě navázal na hattrick z prvního utkání. Olympiakos kombinací v šestnáctce rozebral obranu soupeře, Quini naservíroval finální přihrávku a Kaabí se snadno trefil do odkryté branky. Pireus měl tedy prakticky hned od začátku odvety v součtu s úvodním duelem již tříbrankový náskok. Kanonýr se s devíti góly osamostatnil v čele tabulky střelců soutěže, o branku odskočil Izraelci Zahavímu z Tel Avivu.

Čtvrtému týmu Premier League nebylo nic platné, že byl v prvním poločase aktivnější. O zakončení se pokoušel především Bailey. Do největší šance se dostal těsně před přestávkou, ze střední vzdálenosti se opřel do míče a lehce tečovanou střelu brankář Tzolakis s námahou vyrazil na roh. Také ve druhém poločase hosté tlačili, skvěle organizovaná obrana Řeků je ale do šancí nepouštěla.

Poslední slovo si tak vzal fantom semifinále. Naběhl si na dlouhý Tzolakisův nákop z vlastní šestnáctky, kousek za půlkou se dostal do brejku a v samostatném úniku prostřelil brankáře. Videorozhodčí dlouho zkoumal, zda nešlo o ofsajd, branka nakonec platila. Kaabí zaokrouhlil celkový účet na deset gólů, hlavně ale pojistil senzační postup.

Douglas Luiz (vlevo) z Aston Villy střílí na branku Olympiacosu. Jeho ránu blokuje Vicente Iborra.

Aston Villa bude v příští sezoně velmi pravděpodobně hrát Ligu mistrů, letošní pohárový cíl ale nesplnila. Marně se pokoušela dostat do prvního kontinentálního finále od vítězství v dřívějším Poháru mistrů evropských zemí v sezoně 1981/82.

Olympiakos měl na rozdíl od soupeře mezi oběma zápasy týden volno a výhodu dokázal využít. Popáté za sebou doma v soutěžním utkání zvítězil. Stal se teprve druhým řeckým klubem po Panathinaikosu (PMEZ v roce 1971), který se dostal do finále některého z evropských pohárů.

Antonín Barák tedy poznal posledního soupeře v soutěži. Český reprezentant před rokem s „Fialkami“ neuspěl v pražském finále EKL proti West Hamu. Letos se tým českého reprezentanta musí připravit, že jeho poslední protivník v soutěži bude mít takřka domácí prostředí. Přístavní Pireus spadá do aglomerace hlavního města Atén a je s ním propojen městskou dopravou, takže fanoušci Olympiakosu budou muset překonat vzdálenost pouhých 15 kilometrů mezi stadiony.