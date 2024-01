Slovan je stále bez výplat, uvedl hráč po odchodu. Řešíme to, reaguje vedení

„Nikomu z hráčů a realizačního týmu nepřišly mzdy za listopad a prosinec,“ informoval na své facebookové stránce Berčík, který v minulých dnech Slovan opustil a posílil Most. „Dlouho jsem měl trpělivost a respekt k novému ‚majiteli‘, ale mé přesvědčení mi nedovolí dělat, že se nic neděje.“

Slovo majitel dal do uvozovek, neboť oficiálně klub vlastní Agateljanova kamarádka Yvonne Havlíček. Ovšem prý jen kvůli tomu, aby z Německa, kde žije, nemusel kvůli každému podpisu jezdit do Ústí nad Labem.

Agateljan problémy s výplatami přiznal. „Snažíme se to vyřešit co nejdříve, v nejbližších dnech k situaci vydáme oficiální prohlášení,“ uvedl v pondělí.

Již dříve představil svoji vizi na příští sezonu: rozpočet dvacetimilionový, kádr postupový, nekoupí-li licenci na první ligu už po sezoně. A chtěl by i v rámci klubu podnikat, aby byl částečně soběstačný, třeba vlastnit autopůjčovnu či bar. Podle svých slov je majitelem sázkové kanceláře, která zažádala v Česku o licenci. Až ji dostane, finančně Slovanu pomůže.

Berčík tvrdí, že prohlášením chtěl podpořit své bývalé spoluhráče, kteří se podle něj nemohou k situaci přímo vyjádřit.

„To, že dále nastupují a podávají úctyhodné výkony, jen svědčí o jejich charakteru, ale i vážnosti situace a strachu o peníze, které jsou nám dlužné,“ napsal třiadvacetiletý rodák z Plané; Slovan se zázračně dostal do lepší nadstavbové osmičky. „Není normální tyto informace sdílet a za jiných okolností by se komplikace daly vydržet a chápat, bohužel jsme se dostali do bludného kruhu slibů, které neměly konce.“

Berčík ještě poznamenal: „Nevynáším žádná tajemství ani nešpiním ničí jméno. Naopak, chci jen vyzdvihnout hráče a realizační tým, který drží pospolu a dál bojuje za sebe i za vás fanoušky. Věřím, že třeba toto bude impuls, který dá věci do správných kolejí.“

Financování ústeckého hokeje prověřují také policisté z krajské hospodářské kriminálky, a to od roku 2021 až do současnosti. Zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu způsobení úpadku. Případ už měla na stole v minulosti i okresní kriminálka a odložila ho.

Současný klub Ústecký Slovan, s. r. o. vznikl až v květnu 2023, Agateljan a spol. jej převzali v listopadu během rozehrané sezony. Na tiskové konferenci řekl, že příště by už do klubu vstoupil až po skončeném ročníku.