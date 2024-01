Šéf ústeckého hokeje: Dostávám výhrůžné zprávy. Svět bojuje proti Agateljanovi

I proto jeden z potenciálních velkých partnerů zatím spolupráci s druholigovým Slovanem pozastavil. „Kvůli různým polopravdám, co se o nás psaly, klub přišel o šest milionů na příští sezonu. Potenciální sponzor nám řekl, že dokud nebudeme mít věci urovnané, nechce s námi spolupracovat. To jsou věci, co řeším, místo jiných problémů. Mám pocit, že svět bojuje proti Agateljanovi,“ postěžoval si podnikatel, který klub převzal loni v listopadu.

Proč klub skoro dva měsíce hráčům dlužil výplaty?

Většinu partnerů máme domluvených až na příští sezonu, jak se původně plánovalo. Byly nějaké věci, které máme ufinancovat, ale ne celý rozpočet letoška. Byly tam nějaké závazky, když jsem klub přebíral, ale to má každý tým, za to se neschovávám. Moji předchůdci se snažili držet rozpočet v úsporných cestách, ale prostě nějaké potíže máme. A když pak vychází tolik negativních článků..., každý to čte. A chce se nějaký nový partner spojovat s něčím, co má velké problémy?

Neříkáte si, jestli by nebylo lepší z toho couvnout?

Upřímně, je to věc, o které dost přemýšlím, jestli to byl můj nejlepší nápad, co jsem v životě měl. Dostávám emaily, výhrůžné zprávy. Ale jsem tady, už jsem to vzal, dávám tým dohromady. Ozvali se mi kamarádi z města, co mají nějaké pozice. Snažíme se to stabilizovat, dát to nějak dohromady. A uvidíme, co dál.

Na to, že i přes váš slib hráči stále nemají výplaty, upozornil na sociální síti bývalý hráč Slovanu Martin Berčík. Neměli jste to řešit dřív?

Říkal, že hráči neměli výplatu dva měsíce, ale tak to úplně nebylo, je to tvrzení proti tvrzení. A proč vůbec tímto způsobem věci řešit? Co se řekne v kabině, má v ní zůstat. Máme držet při sobě. Vím o týmech, které mají větší problémy, ale neventiluje se to. Měl jsem pocit, že svět bojuje proti Agateljanovi. Přitom my pak byli ti hodní, co ho pustili do Mostu, i když jsme nemuseli. Nějak jsme to zvládli, děkujeme i městu, že nám poslalo dotaci. Mohli jsme vše doplatit hráčům a ufinancovat i zbytek věcí.

Ale problémy zůstávají.

Slovan je měl vždy, to není otázka dvou měsíců, to jsou věci z předešlých let. Ale nikoho neobviňuju, klub vždy bojoval. Hráči mají dneska všechno doplacené a připravujeme další sponzorské věci, abychom předešli takovým situacím.

Řeší se také, jestli není střet zájmů, když spoluvlastníte zahraniční sázkovku, která má Slovan sponzorovat.

Žádný zákon jsem neporušil, neuvedl jsem jméno sázkovky, nedělám jí reklamu. Střet zájmů to není, žádná sázkovka, která působí mimo Českou republiku, zápasy zdejší první nebo druhé ligy ani nedává do nabídky. Nevyplatilo by se to. Nebyly tam ani nebudou.

HC Slovan Ústí - Vrchlabí, 2. hokejová liga. Uprostřed kouč Ústí Miroslav Kanis.

Váš klub vyšetřuje policie. Jaké jsou důvody?

Jsou to věci, které se týkají starých věcí, smíchala se jablka s hruškami. Je to v procesu vyšetřování, někdo spíš nadělal policii práci, nejde o nic vážného. Víc bych to nekomentoval.

Zbytek sezony teď už finančně pokryjete?

Ještě pořád řešíme nějaké problémy, ale díky pomoci města na to teď máme víc času. Fanoušci jsou nároční, očekávají, že budeme vyhrávat hned, když ne, tak mi píšou, že už nepřijdou na hokej. To mě mrzí. Dáváme tým dohromady, abychom byli silnější a stabilnější, naše vize zůstávají. Stále jednáme o licenci pro první ligu, proběhnou ještě nějaká jednání. Vize se nemění, ale samozřejmě ty články, co se psaly, klubu ublížily. Hlavně bolí ta ztráta partnera, který sem chtěl dát šest milionů a teď zatím vyčkává, jestli se k nám přidá. Sehnat někoho takového, to není vůbec jednoduché.