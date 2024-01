Za Slovanem stojí sázkovky, prozradil šéf ústeckého hokeje. Pomoct mají i Němci

„Jednáme o prvoligové licenci, ale některé týmy mají nesmyslné představy. Do konce února budeme vědět, jakou soutěž budeme hrát,“ oznámil Agateljan na tiskové konferenci v útrobách stadionu. Pokud vyšší soutěž nekoupí, poskládá kádr, který bude stačit na postup.

Pětatřicetiletý Armén, dítě uprchlíků, vyrůstal v Ústí nad Labem od svých dvanácti let, teď podniká v Německu. Jeho mladší bratři jsou profesionální boxeři. Klubu šéfuje od listopadu, společnost Ústecký Slovan koupila Yvonne Havlíček.

„Je to moje kamarádka, Ústečanka, bydlí tady. Přemluvil jsem ji, aby pro nás dělala. Je potřeba podepisovat spoustu papírů, tak abych nemusel pokaždé z Německa dojíždět. Nejedná se o machinace, nepřišli jsme sem tunelovat, není tu nic k tunelování,“ řekl Agateljan.

Zatím klub funguje jako společnost s ručením omezeným, Agateljan plánuje založení akciovky.

Promluvil i k neoficiálním zvěstem, že hráči prý nedostávali výplaty a hrozili opožděným nástupem do derby s Chomutovem.

Noví majitelé ústeckého hokeje a fotbalu FK Viagem Ústí nad Labem

V červnu koupila fotbalovou Armu společnost Viagem od filantropa Jiřího Hory za čtyři miliony korun. Klub usiluje o návrat do druhé ligy, v zimě najel znovu na profi režim. Ústecký Slovan

V listopadu změnil majitele i hokejový klub Ústecký Slovan, s. r. o. Koupila ho skupina podnikatelů kolem Mikaela Agateljana, jedinou společnicí firmy je Yvonne Havlíček.

„Měli jsme interní problémy, ke kterým se ještě vyjadřovat nemůžeme. Šlo o cash flow, záleží, kdy vám peníze od partnerů přijdou,“ uvedl nový šéf klubu. „Mezi lidmi běží polopravdivé informace. Hráči dostali částečnou výplatu. Ve čtvrtek byla odeslaná. A druhou posíláme v pátek večer. Není co tajit, je to vyřešené. S hokejisty komunikuji o veškerých problémech. Neschovávám se.“

Prozradil, kdo za klubem stojí; při svém nástupu o tom ještě pomlčel. „Jde o dvě sázkové kanceláře, v jedné mám podíl já, druhá patří kamarádovi z Arménie. V Česku ještě nemají právo fungovat, v cizině ano. Teď se pro tuzemsko řeší licence. Dokud ji nemáte, nemůžete tady firmu propagovat, hrozila by velká pokuta. Proto jsme se vyhýbali zveřejnění konkrétních názvů.“

Pro příští sezonu hodlá ztrojnásobit rozpočet na 20 milionů korun. A rád by upravil název klubu. „Nechci měnit něco, co má tradici, ale určitě se nebudeme jmenovat Ústecký Slovan. Vždy se mi víc líbilo Ústečtí Lvi. Logo zůstane tradiční, změnou projdou dresy. Fanoušci dostanou tři návrhy, budou o nich hlasovat na sociálních sítích,“ plánuje Agateljan.

Na chod klubu chce zčásti vydělat i podnikáním. „Naším cílem je stabilita, proto pracujeme na tom, abychom byli aspoň částečně soběstační. Budeme podnikat v různých oborech, od baru po autopůjčovnu. Je to projekt, který by měl klubu nějaké finance zabezpečit.“

Tisková konference hokejového Slovanu Ústí nad Labem za účasti nového majitele Mikaela Agateljana.

Pomoct by měli i Agateljanovi němečtí partneři. „Nejen finančně, řeší se třeba i to, že zaměstnají některé naše hráče na home office, jak to dělají německé kluby v nižších soutěžích. Je to obchod něco za něco, oni dostanou reklamu, lístky do VIP, podívají se na hezký hokej. A my můžeme našim hráčům poskytnout lepší finance,“ nastínil v Česku neobvyklou praxi.

Hokej pod Agateljanovým vedením už se začíná zvolna zvedat. Pryč jsou starosti se záchranou. „Ještě nedávno jsme o ni hráli, teď saháme po osmičce. Málokdo tomu věřil, ani já ne,“ přiznal trenér Miroslav Kanis. Slovan dnes hostí Kobru Praha v posledním kole základní části.