Rudovský o ústeckých dluzích i Spoření s Pirátem: Přišel jsem o čtyři výplaty

„V Chomutově, kde to nakonec úplně padlo,“ vzpomíná na sezonu 2019/20 a krach tehdy prvoligového klubu. „Dodnes jsem tam čtyři výplaty minus, přišel jsem o ně. My tomu říkáme Spoření s Pirátem, to už v životě neuvidím. Zůstalo mi tam dost peněz.“

Jen pro pořádek, tehdy zbankrotovala akciová společnost Pirátů, která kdysi působila i v extralize. Nynější chomutovský hokej zvedá zapsaný spolek Piráti Chomutov a je ekonomicky zdravý. Zato ústecký Slovan ještě své finanční neduhy kurýruje. Před středečním střetnutím s Vrchlabím (1:3) ovšem vedení oddílu závazky vůči kabině smazalo.

„Všechno dorazilo, je to v pořádku. Teď jsme na nule, bez dluhů, peníze máme,“ hlásí sedmatřicetiletý mazák. „Samozřejmě, nebyla to sranda, já už to zažil potřetí. Kromě Chomutova ještě v jednom klubu. Tam se to taky vyrovnalo, takže ho nebudu jmenovat, nechtěl bych ho špinit.“

Napětí v ústecké kabině se prý v době nulových výplat dalo krájet. „Bylo veliké, od Vánoc jsme nedostali peníze. Řešilo se to víceméně každý den, každý trénink, na whatsappové skupině. Člověk je bez peněz, dopad to na něj má. Já tím, že jsem si prošel do puntíku stejnou situací, byl ne v klidu, ale věděl jsem, jak to bude pokračovat,“ vykresluje hráč se 148 extraligovými starty za Kladno a Třinec.

V době největší finanční nouze hokejisté Slovanu předváděli nejlepší hokej. Zázračně se prosmýkli do vrchní nadstavbové osmičky, přitom předtím se báli sestupu.

HC Slovan Ústí - Vrchlabí, 2. hokejová liga. Jan Rudovský se zdraví s fanoušky.

„Paradoxně nás to stmelilo jako mužstvo, partu. Šli jsme na zápas, hodili to za hlavu a šlapali jsme jeden za druhého,“ líčí Rudovský, nejproduktivnější hráč týmu. „Nakoplo nás to ke skvělým výsledkům, že jsme na poslední chvíli proklouzli do osmičky a máme jisté play off. S tím už asi nikdo nepočítal.“

Bouřlivé období nejistoty je pryč i díky městské dotaci, Ústí se může soustředit jen na hokej. „Ty potíže jsme interně řešili s klubem. Dopadlo to dobře, uděláme tlustou čáru. A když to teď poběží, jak má, tak se to prostě stalo a je to pryč,“ podotýká rodák z Kladna.

Autor letošních 37 kanadských bodů za 13 gólů a 24 asistencí věří, že Slovan bude zase válet v první lize. „Ústí je velké krajské město, bývalo na špici první ligy, jednou i v extralize. Když se seženou sponzoři a bude podpora města, může se to vytáhnout nahoru. Bez toho ne, hokej je finančně náročný.“

K novému šéfovi Mikaelu Agateljanovi se staví Rudovský shovívavě. „Přišel s vizí, kterou řekl fanouškům a nám. Jestli mu vyjde, bude to plus. Je taková možná kontroverzní, nevím, jak to veřejnost vidí. Nebylo to snadné období, teď je to oukej. Uvidíme, jestli všechno půjde dobrou cestou, nebo to dopadne jinak.“