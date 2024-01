(Ne)majitelův plán: na hokej v Ústí má vydělat bar či půjčovna

„Měl jsem klidný život, nadělal jsem si větší starosti, než jsem očekával. Nepřevzali jsme klub v perfektním stavu, ale pan Evan Slovan udržel, bez něj by tu dávno nebyl,“ prohlásil pětatřicetiletý Armén, který do Ústí nad Labem přišel s rodiči na začátku milénia.

Jak ufinancujete klub?

Pomůžou němečtí partneři, řeší se i možnosti zaměstnat některé hráče u nich na home office, jak to dělají německé kluby v nižších soutěžích. Je to obchod něco za něco, oni dostanou reklamu, půjdou se mnou do VIP a podívají se na hezký hokej, my hráčům můžeme poskytnout lepší finance. Cílem je dlouhodobé partnerství a stabilita. Proto pracujeme na projektu, že Slovan bude i podnikat, aby byl částečně soběstačný. Budeme dělat od baru po autopůjčovnu, všechno možné.

20 milionů korun má být rozpočet Slovanu

Kolik by to mělo vynést?

Všechny firmy budou patřit jen Slovanu, pracovat pro něj. Když dokážeme ufinancovat z vlastních zdrojů 50 procent rozpočtu, budeme šťastní, ulehčí nám to.

Viděl jste ten model někde?

V klubech, se kterými spolupracuji. Nebude příští rok všechno vyřešené, každé podnikání má začátek a nějakou dobu, než se rozjede. V Německu má každá vesnička svoje firmy a svůj klub malými věcmi podporuje. Tento systém funguje a může i v Ústí. Když budeme mít deset firem, každý měsíc přinesou stabilní peníze. Což je v pořádku a uleví to rozpočtu. Lepší než chodit za každým sponzorem, prosit, přemlouvat. Bez sponzorů a města to nejde, ale budeme se snažit bojovat, aby byl klub trošku soběstačný.

Jeho majitelkou je oficiálně Yvonne Havlíček. Kdo to je?

Moje dlouholetá kamarádka, Ústečanka. Přemluvil jsem ji, aby pro nás dělala. Majitelkou je kvůli papírování a podpisování, abych sem z Německa, kde žiji, nemusel pořád dojíždět. Nehledejme v tom něco jiného. Nejedná se o machinace, nepřišli jsme nic tunelovat, nic tu není. Máme velké plány na příští sezonu, všechno řešíme za chodu.

Zůstane Yvonne Havlíček majitelkou klubu dlouhodobě?

Je to dočasné řešení, abychom měli kontrolu za klubem. Než přejde pod akciovou společnost, která bude finančně jinak zajištěná. Teď máme základní kapitál 1 000 korun, ten bude vyšší. I pak ovšem zůstane Yvonne naší zaměstnankyní a bude pomáhat s chodem klubu, s jeho administrativou.

Platí stále, že když Slovan nepostoupí do první ligy sportovní cestou, koupíte licenci?

Jednáme s některými týmy, ale mají nesmyslné představy. Do konce února budeme vědět, jakou soutěž budeme v příští sezoně hrát. Když nevyjde první liga, sestavíme takový kádr, s nímž budeme bojovat o postup.

S jakým rozpočtem počítáte?

Měl by být zhruba trojnásobný, okolo 20 milionů korun. Díky partnerům, což jsou dvě sázkové kanceláře. V jedné mám podíl já, druhá patří kamarádovi z Arménie. V Česku ještě nemají právo fungovat, v cizině ano. Řešíme licenci.

Proč jste váš obor podnikání zveřejnil až nyní?

Když děláte reklamu firmě, která v tuzemsku nemá licenci, hrozí vám velká pokuta, proto jsme se dosud vyhýbali zveřejnění konkrétních názvů. Získat licenci není jednoduché, musíte podat žádost, složit kauci. Proto ty tajnosti.

Šly zvěsti, že hráči nemají zaplacené výplaty a hrozili bojkotem derby s Chomutovem. Co je na tom pravdy?

Měli jsme nějaké problémy. Já otevřeně hráčům říkám, jak se věci mají, ať se nám daří, nebo nedaří. Nemám před nimi tajnosti. Řeknu, dokdy problém vyřešíme. Nehrály nám do karet svátky, ale větší problémy jsou už vyřešené, zbývají detaily. Děkuju hráčům, že při nás drží, že jsou loajální. Toho si tu cením nadevše.

Ale výplaty údajně stále dorovnané nejsou.

To jsou polopravdivé informace. Hráči dostali částečnou výplatu, ta byla odeslána 10. ledna. A druhá část v pátek večer. Měli jsme problémy s cash flow, není co tajit, ale je to už vyřešené. S hráči komunikuji o veškerých problémech, nechci nic schovávat. Ani problémy, ani úspěchy. Nejvíc mě štve, že se kolikrát roznášejí polopravdivé drby a dělá se z toho ještě větší věc, než to je. Každý klub řeší, kdy mu dorazí nějaký příjem, někdy nepřijde včas. Je to o komunikaci mezi týmem a hráči.

Z poměrně beznadějné situace se vám podařilo proklouznout do druholigové nadstavbové skupiny A, takže nebudete chybět v play off. Stále platí, že zkusíte postup do první ligy vybojovat sportovní cestou?

Zatím jsme to nevzdali. Poslední výsledky ukazují, že porazit se dá kdokoliv a hrát s kýmkoliv. Nejsme favorit na postup, ale budeme bojovat do konce. Pořád jsem fanoušek postupu sportovní cestou. Hráči a trenéři odvádějí úžasnou práci. Kluci bojují do poslední vteřiny, snaží se uhrát, co umějí, ukazují nadstandard, někteří i přes zranění a nemoci.

Budete ještě posilovat?

Už ne. Kabina funguje super, parta je skvělá, navíc už by nový hráč nemohl zasáhnout do play off. Už by to nedávalo žádný smysl.

Kolik zaměstnanců má Slovan?

Děláme to ve čtyřech lidech, zaměstnancem jsem já, Yvonne Havlíček, Jarda Roubík a Miroslav Kanis. To je jeden z mála lidí, kterému v hokejovém světě věřím, i když jsme ze začátku měli rozdílné názory. Je to můj poradce ve všem, dělá za jednu směšnou výplatu dvě práce, dočasně trenéra a k tomu sportovního ředitele, aby klub zachránil. Slyšel jsem na něj hodně kritiky, ale je to člověk, který je 24 hodin na telefonu, napíše, zavolá, zařídí. Není to Ústečan, ale má velké srdce pro Ústí a pro hokej. Kolikrát jsem vyčerpaný a unavený, on zavolá a povzbudí mě.

Plánujete navýšit počet zaměstnanců?

Počítáme zhruba s dvanácti lidmi. Moje manželka převezme fanshop, chceme ho celý předělat, udělat jej zajímavější. Teď tam jsou staré dresy, které nikdo nekupuje. Jsem otec, když jsem sem chodil na hokej, chtěl jsem koupit něco dětem, třeba malé chrastítko. Chceme mít na každou pozici člověka, který bude za něco odpovědný, abychom to nemuseli dělat ve dvou jako teď, kdy Míra Kanis dělá skoro všechno a já řeším finance.

Jaké jsou vaše dlouhodobější plány s ústeckým hokejem?

Stabilizovat kádr, přivést posily pro příští sezonu. Přemýšlíme o registraci B týmu, abychom dali šanci mladým hráčům. S městem řešíme i druhou ledovou plochu, ta je potřeba jak pro děti, tak pro nás, abychom měli více možností, kde trénovat. Teď je nejdůležitější dostat se do první ligy, ta je zajímavější pro fanoušky i partnery.

Na extraligu nemyslíte?

Proč ne, ale určitě ne za pár let. Někteří si představují, že přijde nový majitel a za týden se vše změní. Že přijde pan Kanis na lavičku a hned začneme vyhrát, tak to není. Můžete mít největší rozpočet a stejně nemusíte postoupit. Některé týmy se o to snaží pár let. Sny máme, ale spíš do budoucna.

Město stavbu druhé ledové plochy pro nejbližší roky zavrhovalo z finančních důvodů, nastala nějaká změna?

Nebudeme jen čekat, co udělají zastupitelé, spíš přijdeme s návrhem, s cenovou nabídkou, co můžeme udělat. Bavili jsme se s panem Horákem, radním za sport. Víme, že město peníze nemá, není bohaté, nejsou tu extra velké firmy. Hledají se možnosti, investor, který by do toho šel. Jsou to nemalé peníze, určitě to nebude za pár měsíců.

Co název klubu? Zůstane stejný?

Nechci měnit něco, co má tradici, ale určitě se nebudeme jmenovat Ústecký Slovan. Vždy se mi víc líbilo Ústečtí Lvi. Přijde změna, jiné budou také dresy. Fanoušci dostanou tři návrhy, o kterých pak budou hlasovat na sociálních sítích.

Co když úspěch v dohledné době nepřijde, nestáhnete se z ústeckého hokeje?

Tohle není žádná krátkodobá láska, nejde to jen tak odstranit. Máme velké plány do budoucna, bavíme se s dalšími sportovními kluby o úzké spolupráci. Abychom tu vybudovali fanouškovskou základnu pro všechny. Když není hokej, jdu na fotbal, volejbal, basket. Chceme spolupráci se všemi sporty ve městě, sport pomáhá od drog, od ulice. Čím víc dětí bude sportovat, tím líp pro ně i pro rodiče. Není to tak, že jsem se teď nudil, rozhodl se zaskočit na Slovan a příští rok budu zase jinde. Dokud budu vítaný, budu tady, ale prosím fandy, aby neočekávali velké věci za měsíc. Neumím kouzlit, ani pan Kanis.

Někteří fanoušci ale trpěliví nejsou, čelíte kritice. Neříkáte si někdy, proč jsem sem lezl?

Upřímně, tohle prožívám teď každý den. Jestli jsem neměl počkat a převzít klub až na začátku sezony... ale jsem člověk, který jde proti zdi, když se pro něco rozhodne. S problémy budu bojovat, neodradí mě to, neuteču. Dokud budou hráči při nás stát a pan Kanis při mně, nemám se čeho obávat, můžeme fungovat dál a dostat se z tlaků, kterým čelíme teď.

Nepociťujete nedůvěru vzhledem k tomu, že jste cizinec?

Vůbec ne, rasismus v Ústí není. Nemám zase takové příjmení, které by nikdo neznal. Hodně lidí spolupracuje s mými bratry-boxery. Ti ale nemají s ústeckým hokejem nic společného, věnují se svým záležitostem. Je to čistě Mikael a trápící se manželka.