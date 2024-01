Hübl se uklidňuje Jágrem a tlačí Chomutov. Přeje i ústeckému Slovanu

„Zatím zdraví drží a hlava je nastavená, že tělo ráno vstane a má jít pracovat. Všechno je v pohodě, když tedy nepočítám nějaké drobné bolístky, co má starší člověk,“ hlásí nezlomný veterán. Velikán Jaromír Jágr se stále producíruje po extraligovém ledě, a to mu za měsíc bude dvaapadesát. „Je o nějaký ten pátek starší, tím se můžu uklidňovat,“ usmívá se Hübl.

S kapitánským céčkem na srdci dotlačil Piráty k prvenství v základní části druholigové skupiny Západ. Ve 28 zápasech zapsal 45 bodů, k 18 gólům přidal 27 asistencí. Je třetí v produktivitě soutěže.

„Často říkám, že sebe ani tolik neřeším. Chci zažít a pomoct k týmovému úspěchu, proto jsem tady,“ tvrdí o své misi v rodném městě.

Vyrazil na ni po téměř dvou dekádách v Litvínově, kde se stal legendou. Se svým hokejovým dvojčetem Františkem Lukešem jsou hlavními tvářemi pirátského obrození.

„Tihle kluci nestárnou, vedle mladých naopak mládnou. Jejich naturel je skvělý, je vidět, jak je to baví. Obdivuhodné,“ smeká před nimi kouč Martin Pešout. „Hokej jim dělá radost, to pak jde věk stranou.“

Pešout ladí Chomutov na play off, základní část i nadstavbu bere spíš za přípravu. „Trénují se různé věci, které budou rozhodovat, ladíme je. Pan Pešout je pořád stejný, jak ho všichni znají. Na střídačce je slyšet. My ho už takhle bereme, mladší si na to musí zvyknout,“ říká Hübl o trenérském živlu.

Spolu chtějí Piráty povznést po čtyřech letech zpátky do profesionální soutěže. „Není to tak, že by do nás někdo lil slovo postup. My sami jsme se tak nastavili. Dáme do toho všechno,“ slibuje fanouškům hokejový gentleman. „Nadstavba bude zajímavá, lepší týmy se budou mydlit mezi sebou, bude to mít jiné parametry.“

Chomutovský kapitán Viktor Hübl.

Loni Chomutov zastavilo Znojmo ze skupiny Východ, kde teď dominuje Havířov. „Je odskočený a vévodí. Ale už loni jsme se přesvědčili, že se Znojmem se dalo hrát.“ Vyšší soutěž by kdysi extraligovým Pirátům slušela. „Máme nějakou novodobou historii a hlavně pro mládež je první liga větší lákadlo než druhá.“

Horní nadstavbu odstartují Hübl a spol. dnes doma hitem s druhým Táborem, znovu potkají v derby i svého arcirivala, ústecký Slovan, který do osmičky zázrakem proklouzl. Pomohl mu nástup nového šéfa Mikaela Agateljana. „Přeju Ústí, ať to tam dají do kupy jako my. I oni by si postoupit zasloužili. Ale až po nás,“ kření se chomutovská šestadvacítka.