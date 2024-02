Pirátský přeběhlík o postupu i Pešoutovi: V kabině klid, na střídačce rachot

„První dvě derby byly vypjaté bitvy bez favorita, teď bylo znát postavení týmů v tabulce. Ale užíváme si to, chodí hodně lidí, atmosféra je skvělá,“ pochvaloval si Tůma po středeční výhře 3:1 ve městě na Labi, k níž před tisícovkou fanoušků přispěl jedním gólem.

I předchozí dvě severská El Clásica tříbodově ovládl favorit; mezi někdejšími extraligovými kluby už zeje propast více než padesátibodová. A pro Tůmu jsou střety nesmiřitelných pikantní. Po minulé sezoně se z ústeckého „kabátu“ převlékl rovnou do chomutovského, to je výjimečné.

Martin Tůma 26 let, hokejový útočník, rodák z Teplic, kde i s hokejem začínal. Od šesté třídy už působil v ústeckém Slovanu. V první lize má 205 startů a 84 bodů (40+44) za Kadaň a Ústí, ve druhé lize posbíral ve stovce utkání 95 bodů (35+60) za Ústí, Děčín a Chomutov.

„Samozřejmě mi problesklo hlavou, že se mezi námi nepřestupuje. Ovšem rivalita, co bývala před deseti patnácti lety v bojích o extraligovou baráž, už je pryč. Samozřejmě nějaká zůstala, ale nedělal bych z toho haló, jako když se přestoupí ve fotbale ze Sparty do Slavie anebo naopak,“ neměl z toho teplický rodák těžkou hlavu. „Hráči do sebe jdou, ale po zápase se normálně pobavíme, plno z nás se zná. Rivalitu tvoří spíš fanoušci, mezi nimi je víc nenávistná forma.“

I tak si Tůma vyslechl své, byť spíš v nadsázce při špičkování. „Když se transfer v dubnu ohlásil, nějaké posměšky, že jsem přeběhlík, proběhly. Jinak v pohodě,“ mávl rukou šestadvacetiletý hráč s rovnou stovkou druholigových startů.

Vyměnil dva kluby s pohnutým osudem. Slovan i Piráti zažili vzestup i extraligové pozlátko, po něm pád a krach. Chomutov se s ním vypořádal lépe, už zase pevně stojí na nohách, ty ústecké jsou zatím hliněné. Vždyť necelé dva měsíce hráči Slovan nedostávali výplaty, až nedávno vedení dlužné gáže vyrovnalo.

A Tůma odlišné rozpoložení echt konkurentů vnímá. „Chomutov jde výbornou cestou co se týče marketingu a komunikace s fanoušky, ať na Facebooku, nebo televizními přenosy. A Ústí je… prostě skromnější,“ volil diplomatická slova, neboť Slovan mu přirostl k srdci. Hrál za něj od šesté třídy a pak posledních pět sezon za áčko.

„Něco jsem v Ústí prožil, není mi lhostejné, v jaké situaci je. I ohledně financí,“ přikývl autor letošních 11 gólů. „Četl jsem pár rozhovorů s novým majitelem (Mikaelem Agateljanem), ta koncepce se mi líbí. Ale nevím, jak to dopadne. Přál bych klubu i městu, aby dobře.“

Neustálá nejistota v ústeckém hokeji stála i za loňským Tůmovým odchodem. „V play off jsme vypadli s Vrchlabím a v březnu jsme nevěděli, co bude dál. Jestli Slovan vůbec bude hrát hokej. Na nic jsem nečekal a začal jsem řešit Chomutov. A asi to dopadlo dobře,“ podotkl 188 cm vysoký forvard.

Martin Pešout, trenér Chomutova..

S Piráty se porve o postup do první ligy, v níž nasbíral už přes dvě stě startů a nastřílel čtyřicet gólů. Jeho současný tým vede tabulku nadstavby. „Chomutov si zaslouží hrát výš už vzhledem ke své historii. Máme dobře našlápnuto, v play off ale rozhodnou detaily. Každá přesilovka, každá zblokovaná střela. Půjdeme do toho po hlavě!“ slíbil za kabinu. „Ve druhé skupině bude nejlepší asi Havířov, u nás nám dělá největší problémy Tábor, ale kvalitní jsou i Letňany, Příbram nebo Vrchlabí. Na nikoho nesmíme zapomenout.“

On by to ostatně trenér a sportovní manažer v jedné osobě Martin Pešout ani nedovolil. Rázný kouč přišel splnit postupovou misi. „Cíl je daný, makáme, odvádíme tvrdou práci na ledě i mimo něj. Než jsem do Chomutova šel, pana Pešouta jsem neznal, ale musím říct, že mi sedí.“

Pešout má pěknou řádku úspěchů, třeba titul s brněnskou Kometou, a na střídačce to s ním pořádně cloumá. Až by se jeden bál, že ho trefí šlak. Je živelný, energický, hlučný. „On je impulsivní. Řve, to k tomu patří. Dokáže poradit. V kabině je klidný, ale jak vleze na střídačku, je rachot,“ popsal Tůma svého nadřízeného.

U Pirátů potkal i jiné hokejové osobnosti, třeba Viktora Hübla s Františkem Lukešem, vyhlášenou dvojku z Litvínova. „V Ústí jsem hrál vedle Jardy Roubíka, tady mám tyhle kluky. Je fajn vidět, jak si Vanta s Lukym rozumí, jak si to umí hodit. Je neuvěřitelné, co v jejich letech předvádějí,“ užasl člen druhého útoku.

Na Slovan narazí Chomutov v případě, že se udrží na prvním místě a zároveň Ústí postoupí z předkola. „Každé derby je pro mě zvláštní, vždyť jsem ve Slovanu dlouho působil. Ale přeji mu, ať se mu daří. Potkat se v play off by bylo pro oba týmy i obě města super. Myslím, že by na obou stadionech přišel plný barák.“