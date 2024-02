Hvězda ve druhé lize, v Chomutově se po zranění rozehraje mazák Pech

„Lukáš dlouho marodil a my jsme nevěděli, jestli mu zdraví dovolí v této sezoně ještě hrát,“ uvedl na klubovém webu Martin Pešout, sportovní manažer a trenér Pirátů. „Teď už přišla doba, kdy může do hry, tak jsme se domluvili, že za nás nastoupí. Hodí se to vzhledem k marodce v našem útoku a Lukáš zjistí, jak na tom je i směrem k Českým Budějovicím.“

Piráti získali Pecha už před koncem kalendářního roku na hostování do konce sezony se střídavými starty zpět do extraligy. Se zveřejněním čekali, až se uzdraví. Jihlavský rodák oblékne pirátský dres už v sobotu v Letňanech. Poprvé od ročníku 2002/2003 nastoupí ve druhé lize.

Pech je český mistr s Karlovými Vary z roku 2009 a také nejproduktivnější hráč extraligy v sezoně 2015/16, v níž nasbíral v dresu Sparty 52 kanadských bodů (20+32). V nejvyšší české soutěži nastoupil do 1 067 zápasů, v nichž si zapsal 742 bodů (269+473). V letošním ročníku před svým zraněním stihl třináct zápasů za Motor.

„Zatím je v plánu jeden start, po kterém uvidíme, jak se bude Lukáš cítit a jak se situace vyvine dál,“ prozradil Pešout. Pokud by Pech totiž naskočil za České Budějovice v extralize, skončí jeho chomutovské angažmá s posledním kolem nadstavby, neboť by nesplnil podmínky pro start v druholigovém play-off.

Chomutovu, lídrovi západní skupiny soutěže, v posledních zápasech schází další extraligový matador Lukeš. Naposledy nastoupil 31. ledna proti Mostu, do dalších utkání už ho nepustilo nespecifikované zranění.