Hvězdné nebe, interiér v barvě krve. Českolipské divadlo zvítězilo v soutěži

Obnova českolipského divadla trvala tři roky a vyžádala si 197 milionů korun s daní. Během stavebních prací našli dělníci základní kameny, historická svítidla či zazděné schody do sklepa, které nakonec včlenili do budovy. Hlavní vstup přesunuli z Jiráskovy ulice do Panské, vybudovali divadelní kavárnu s klenutými stropy nebo malou klubovou scénu pro komornější představení.

„Ta budova, která vznikala po dobu přibližně sedmi set let, rostla a získala si autenticitu a genia loci, který těžko kdy novostavba může mít,“ uvedl dříve projektant Adam Rujbr. „K rekonstrukci jsme přistupovali s velkým respektem, aby si člověk, který přijde po letech znovu na představení, řekl – je to jiné, ale duch toho místa je podobný,“ dodal.

„Porota ocenila nejen samotnou stavbu, ale i komplexní přístup k historické budově jako městotvornému prvku,“ zdůraznil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. I Cena veřejnosti putovala do České Lípy za opravu divadla, sešlo se pro ni 898 hlasů.

Do soutěže o stavbu roku Libereckého kraje, která vyzdvihuje vydařené projekty a zajímavé architektonické nápady, se letos přihlásilo šestadvacet staveb a deset studentských projektů. Hejtman Martin Půta udělil Cenu hejtmana výstavbě Sociálního bydlení města Liberec – Na Žižkově za kvalitní a dostupné bydlení. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získala stavba objektu nukleární medicíny při Krajské nemocnici v Liberci.

V kategorii Soukromé stavby zvítězila Vila Terasy, která se porotě zalíbila pro stavební a architektonické provedení, i díky komplexnímu řešení pro úsporu energií. Bodovala také Ulička řemesel v Turnově, a to v kategorii Krajina a veřejný prostor.

„Při hodnocení přihlášených realizací měla porota možnost navštívit mnoho zajímavých staveb po celém kraji. Viděli jsme inspirativní realizace jak mezi stavbami soukromých investorů, tak mezi stavbami veřejnými,“ zmínil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje.

Kategorii Junior ovládla studentka Berenika Suchánková s projektem Trojzemí – Krajinou Horní Lužice. Tři budovy, na které navazuje společné molo, mohou fungovat jako útulna, výstavní prostor či sál pro rozmanité akce.

Vítězové jubilejního ročníku soutěže, kterou organizovala Agentura regionálního rozvoje, obdrželi autorskou cenu – skleněnou vodováhu, kterou pro Soutěž Karla Hubáčka vytvořil v roce 2019 student umělecké sklářské školy v Železném Brodě Roman Mareš.

Loni se absolutním vítězem stala rekonstrukce Liebiegova paláce, v roce 2022 Knihovna a spolkové centrum IGI Vratislavice a o rok dříve zazářila liberecká kavárna a pražírna DOK Nordbeans.