Hvězdné nebe září na sytou červenou. Česká Lípa otvírá opravené divadlo

Ne jedna, ale řada neočekávaných událostí zpozdila otevření českolipského divadla, které bylo od listopadu 2020 zavřené kvůli generální rekonstrukci. Dnes je kulturní stánek, jehož přestavba vyšla na 197 milionů korun i s daní, připravený na příliv diváků.

„Potkal nás covid, tornádo na Moravě, kvůli kterému se zpozdila instalace střechy, válka na Ukrajině, kdy chyběla pracovní síla, problémy se stavem budovy, přeložkami sítí a další komplikace,“ vyjmenovává starostka České Lípy Jitka Volfová problémy, se kterými se město potýkalo.

Projekt, který nepočítal například s objevením a opravou zazděných schodů do sklepa, se upravoval průběžně. Zhotovitel, společnost Metrostav, musel vyztužit třeba základy domu a stěny nebo zajistit odvedení podzemní vody na dvoře. I přesto se nakonec podařilo dílo dokončit za původně odhadovanou cenu.

„Našli jsme tu spoustu zajímavých věcí, které jsme znovu včlenili do budovy – například historická svítidla nebo základní kameny,“ popisuje stavbyvedoucí Metrostavu Aleš Kunca. Kameny zdobí zeď divadelní kavárny, která bude v provozu po celý týden nezávisle na dění v divadle.

Návštěvníci, kteří sem zavítají, mohou v této nejstarší části divadla obdivovat také zachovalé klenby. K dispozici jsou jim i další tři bary, kde se budou moci občerstvit před nebo mezi představeními.

Novou éru divadla začnou ochotníci

15. září slavnostně přivítají diváky místní ochotníci Divadelní klub mladých a Divadelní klub Jirásek. V sobotu se pak po mnoha letech vrátí opera, kterou nebylo možné kvůli technickým problémům v minulosti uvést. Následující dny přinesou program pro rodiny s dětmi i seniory. Vítanou novinkou mají být abonentky.

„Jsem moc hrdá na to, že jsme mohli obnovit divadelní předplatné, o které si místní často psali a které bylo kvůli plánované původní rekonstrukci asi před deseti lety zrušeno. Od listopadu startujeme předplatné, každý měsíc nabídneme představení různých žánrů, takže nás čeká činohra, komedie, balet, zpěv, tanec. Myslím, že si vybere každý,“ líčí Tereza Vraná, ředitelka příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa.

Do prostor se v říjnu vrátí i tradiční Českolipský divadelní podzim, který se po dobu rekonstrukce konal v Kulturním domě Crystal nebo v novoborském divadle.

Hlavní vstup se přesunul

Hlavní vstup, jenž se přesunul z Jiráskovy do Panské ulice kvůli dostupnějšímu parkování i lepšímu propojení s centrem města, nově střeží busta Aloise Jiráska, která byla dříve ve dvoře.

Nyní dílo akademického sochaře Josefa Bílka nepřehlédne žádný příchozí, stejně tak skleněnou instalaci novoborské umělkyně Jitky Skuhravé nebo velkoformátové obrazy českolipského malíře Michala Janovského.

Dominantou dolního foyer je bezesporu točité železobetonové schodiště, které dělníci stavěli tři měsíce. Alternativně lze vyjet do hlavního sálu výtahem, všechny prostory jsou bezbariérové. Kromě velkého sálu, kam se vejde až 370 diváků, se v budově nacházejí i další dvě menší místnosti pro sto a čtyřicet lidí, kde se budou konat komornější akce.

„Ozdobou hlavního sálu je nádherný renovovaný skleněný lustr ze 70. let 20. století, který diváci znají z původního sálu. Lustr je středobodem takzvaného hvězdného nebe, které tvoří dvě stě metrů ovladatelných LED pásků a 650 LED čipů,“ komentuje mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Samotné zhasínání před představením je proto prý velký zážitek. Pozorní diváci mohou na stropě najít dokonce i několik souhvězdí.

Projekt na rekonstrukci divadla začal podle architekta Adama Rujbra už v roce 2010. „Vnímám jako velké plus, že investor vytrval v myšlence, že se zrekonstruuje stará budova. Je to mnohem obtížnější než postavit stavbu na zelené louce,“ oceňuje autor projektu. V historickém centru města jednak zůstala významná veřejná budova, další přínos je podle něj ryze praktický – a to materiál a energie, které se díky tomu ušetřily.

„Máme tady zdi, které sahají až do doby gotiky. Ta budova, která vznikala po dobu přibližně sedmi set let, rostla a získala si autenticitu a genia loci, který těžko kdy novostavba může mít,“ uzavírá architekt. „K rekonstrukci jsme přistupovali s velkým respektem, aby si člověk, který přijde po letech znovu na představení, řekl – je to jiné, ale duch toho místa je podobný,“ dodává.