Všichni se snažili dostat raněné od stromu, popisuje úder blesku sestra

Jakou funkci zastáváte v liberecké nemocnici?

Jsem instrumentářka na operačních sálech traumatologie.

Takže máte s akutními případy zkušenost z první ruky?

Tak záchranář nejsem, my to spíš řešíme následně.

Proč jste byla ve Vratislavicích?

Byla jsem tam se svými dětmi. Jedno z nich tam mělo vystoupení, s Akademií sportu předváděli aerobik. Moc se nám tam ale nechtělo, protože pršelo.

Co se přihodilo?

Během vystoupení, které trvalo zhruba hodinu, vůbec nepršelo. Pak najednou z ničeho nic začal slejvák. Trvalo to pět, deset minut maximálně. Najednou práskl blesk. Myslím, že to neprásklo přímo do stromu, ale sjelo to po něm dolů.

Kde jste v tu chvíli byla?

Asi třicet metrů od toho stromu. Krátce předtím jsme pod ním shodou okolností taky stáli, protože se pod ním celý klub hromadně fotil, asi padesát dětí. Následně jsme odešli, abychom si koupili jídlo.

Co se v tu chvíli, když to prásklo, stalo?

Dívala jsem se, jestli nepadá nějaký strom nebo větev. Ale to bylo všechno, žádnou paniku jsem neregistrovala.

Ale nějak jste se záhy dozvěděla, že tam jsou ranění?

Vyrazili jsme ke kulturnímu centru, abychom mohli jet tramvají domů. Ale jakmile jsem přišla ke kulturnímu domu, tak tam nějaký pán říkal, že shání doktory, protože je tam velké množství zraněných. Tak jsem hned nastartovala nohy a běžela na místo.

Jak to tam vypadalo, co jste začala dělat jako první?

Zaregistrovala jsem paní v reflexní vestě, tak jsem se jí představila jako zdravotní sestra a jestli potřebují někde pomoct. Ukázala mi pána, kterého resuscitovali. A následně vedle sebe jsem viděla dva ležící pacienty, takže jsem začala zjišťovat, co jim je. Jeden pán měl nehybnost dolních končetin, jen se plazil, a paní měla brnění. Oba byli při vědomí, a tak jsem zůstala u těchto dvou, dohlížela na ně a čekala do příjezdu sanity. Sledovala jsem je, aby neupadli do bezvědomí.

Potom jste se přemístila do nemocnice?

Byl aktivovaný traumaplán, to nám chodí na mobil. Zároveň mám dnes telefonní příslužbu, takže jsem na telefonu, kdyby se něco dělo. Jsem proto povinná do půlhodiny přijet jako druhý tým.

A to se stalo.

Urychleně jsem se dostala domů, převlékla do suchého a vyčkávala na telefonát, jestli mám vyrazit, a následně jsem vyrazila.

Jak byste celou situaci zhodnotila? Zachovali se na místě všichni, jak měli?

Co se týká pomoci, tak jednoznačně probíhala pomoc skvěle. Na místě byla sanita, která hned popojela k místu. Všichni, i laici, se hned snažili dostat raněné od toho stromu, protože jsme nevěděli, jestli to nepráskne znovu.