V centru Liberce vyrostou stovky bytů, nahradí nevzhlednou proluku

Chystaný projekt nabízí bydlení jak do osobního, tak rovněž do družstevního vlastnictví. K dispozici budou byty 1kk, 2kk a 3kk.

„V nedávné době byl spuštěn prodej a co se týče výstavby, tak ta bude zahájena v průběhu 3. až 4. čtvrtletí letošního roku. Předpokládaný termín dokončení je pak 2. čtvrtletí roku 2028,“ upřesňuje manažerka prodeje Residence Promenáda Petra Pavlíková, podle které bude k bytům k dispozici dostatečné množství garážového stání.

„Fandím všem projektům, které vrací do centra život a přilákají nové obyvatele. Centru to prospěje a vytlačí nepřizpůsobivé občany. Lokalita Promenády je strategická z hlediska dopravní obslužnosti, je tu MHD, vlaková doprava i napojení na rychlostku. Stejně tak kompletní občanská vybavenost,“ vyjmenovává realitní makléř Zdeněk Milfajt.

„Osobně mi tu chybí kontakt s přírodou a prostor pro odpočinek. To by do budoucna ale mohla vyřešit chystaná náplavka. Jako riziko vnímám četnou výstavbu dalších projektů v centru města - Nový Perštýn, Tiskárny, a díky tomu širokou nabídku, která v určitém momentu může přesáhnout koupěschopnou poptávku s ohledem na ceny bytů,“ podotýká.

Byt 2kk za šest milionů

Ačkoliv řada místních kritizuje vysokou cenu bytů, podle Milfajta jsou částky odpovídající a několik investorů z jeho okolí se o tyto nemovitosti již zajímá. Například byt o dispozicích 2kk s rozlohou kolem 60 metrů čtverečních vyjde v novostavbě v případě osobního vlastnictví na více než šest milionů korun. Ke každému bytu je dále nutné přikoupit sklep a parkovací místo či garáž.

„Za posledních 15 let, co působím v oboru, reaguje veřejnost na každý projekt s tím, že je drahý a lidé si ho nemohou dovolit. Však vzpomeňme na park Masarykova a nejdražší byty kolem pěti milionů, které byly nedosažitelné a dnes jsou za dvojnásobek. Cena bytů v Promenádě odpovídá současným standardům, kdy se novostavby pohybují mezi 100 až 120 tisíci korun za metr čtvereční.“

Trendy v bydlení jsou u Liberečanů dle slov realitního makléře poměrně stabilní. Vzhledem k tomu, že jde o město na úpatí hor, hledá většina z nich zpravidla bydlení v okrajových lokalitách s přírodou, jako jsou Ruprechtice, Harcov nebo Hanychov.