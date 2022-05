Divadlo v České Lípě letos neotevře, opravu brzdí nedostatek materiálu

Rekonstrukce, do které se město pustilo v listopadu 2020, nabrala zpoždění kvůli pandemii, nedostatku materiálu i problémům s jeho dodáním.

„Uzavřeli jsme dodatek se zhotovitelem a termín plnění se prodloužil do ledna 2023, kdy musí proběhnout kolaudace,“ vysvětluje starostka České Lípy Jitka Volfová.

„Prodloužení není tak zásadní. Stala se řada nepředvídaných věcí, spadla nám zeď, řešili jsme různá podloží. Muselo se čekat na památkáře, kdybychom při opravách něco objevili. Nakonec nám památkáři doporučili jiný materiál na střechu, který jsme museli doobjednat,“ vyjmenovává Volfová.

Opravě Jiráskova divadla předcházela dlouholetá diskuse – postavit divadlo nové, nebo opravovat původní? To vzniklo přestavbou bývalé tělocvičny z roku 1907.

„Na počátku rekonstrukce jsme odhalili, že tělocvična byla vybudována na základech starobylých měšťanských domů, jejichž historie se datuje až do středověku. To nás pouze utvrdilo v tom, že rozhodnutí, aby divadelní historie pokračovala na tomto místě opředeném dějinami, bylo správné,“ napsalo vedení města do dopisu adresovaného svým následovníkům.

Do časové schránky, která se zazdí do výklenku u jeviště, vložili spolu s dopisem také pamětní a propagační materiály města i listiny z počátku 20. století, které objevili archeologové v krovu. V přízemí našli soustavu dřevěných jímek na vodu, kde se ukrýval téměř netknutý hrnek ze středověku. V jednom z výklenků pak ponechali stavaři kus původní výmalby jako připomínku minulých časů.

„Spolupráce se zhotovitelem funguje, snažíme se spíš o to, aby bylo vše kvalitně udělané, protože by stavba měla městu sloužit mnoho let. Na rekonstruované divadlo tu čekáme hodně dlouho,“ podotýká starostka.

Českolipský divadelní podzim se proto do divadla zatím nevrátí. „Festival bude probíhat v Novém Boru a v KD Crystal jako loni,“ upřesňuje mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Jiráskovo divadlo se otevřelo v listopadu 1945 premiérou hry Lucerna v podání místního divadelního spolku Jirásek. Ten by měl symbolicky uvítat diváky také po znovuotevření divadla. Ti se usadí do pohodlnějších sedaček, větší sklon hlediště zajistí lepší výhledy. Navíc budou moci zhlédnout i komornější představení na malé klubové scéně nebo strávit příjemné chvíle v divadelní kavárně.