Budějovický útočník Pech má zlomený kotník, čeká ho operace a dlouhá pauza

Běžela 50. minuta utkání a Motor na Hané doháněl dvougólový náskok soupeře. Lukáš Pech se u mantinelu snažil zastavit kotouč. V tom ho atakoval domácí útočník Jan Káňa. Jeho náraz se na první pohled nezdál nijak zvlášť důrazný.

Jenže nejzkušenější budějovický útočník ztratil stabilitu, spadl a přisedl si nohu. Hned bylo jasné, že to bude něco vážnějšího. Čtyřicetiletý centr se nezvedal z ledu a brzy pro něj vyrazili lékaři s nosítky. S pytlíkem ledu na čele a v silných bolestech opouštěl kluziště ve velmi nehokejové pozici.

„Pecháček má zlomený kotník. Je v budějovické nemocnici, kde dnes podstoupí operaci,“ oznámil sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Pro útočníka je důležité, aby operace proběhla zdárně a noha se mohla začít co nejdříve hojit. Nevyhnutelná je však dlouhá pauze, jistě v řádu měsíců.

„Je to pro nás velká ztráta, to je jasné. Uvidíme, jak operace dopadne. V dalších dnech na to budeme reagovat,“ přidal Novotný.

Pech v předchozích dvou sezonách patřil mezi hlavní lídry Motoru. Letos však zažívá smolný ročník. S kotníkem už měl problémy na konci letní přípravy a do sezony šel nedoléčený. Ale chtěl hrát, a tak naskočil od prvního kola. Pak kvůli nemoci dva zápasy vynechal.

Celkově letos nasbíral ve 13 bodech jen čtyři body (1+3) a -6 bodů mu svítí v kolonce +/-. Ani jeho týmu se v poslední době moc nedaří. Prohrál sedm z posledních osmi zápasů a v tabulce klesl na osmé místo. V úterním kole Jihočeši hostí Plzeň.