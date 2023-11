Budějovický kouč Čihák: Kabina je vždy originál, hru zjednodušíme

Pozice Motoru není špatná, ale mohla být a také byla i lepší. Co u vás v hodnocení převažuje?

Na to neumím odpovědět. Jsou věci, které mě těší, i ty, které mě štvou. Sehráli jsme zápasy, kdy jsme měli vyhrát, a nevyhráli. Někdy jsme nebyli lepším týmem, ale bodovali. Liga je hodně vyrovnaná a každý bod je cenný. Na začátku nás hodně držel Hrášek (brankář Dominik Hrachovina, pozn. red.), ale skvělý gólman k úspěchu patří.

V říjnu jste pětkrát prohráli o gól. Mít o pár bodů víc, mohli jste být v pořadí o pár míst výš.

Je škoda, že jsme nedotáhli několik dobře rozehraných zápasů. Ale bodovat je základ. Kdybychom zvládli prodloužení nebo nájezdy, mohli jsme mít o čtyři body víc. Ale byla to pro nás facka. Dál budeme makat a soustředit se hlavně na sebe.

V nájezdech Motor proměnil jediný z dvanácti pokusů, neuspěl ani dvakrát ve hře. Co stojí za takovou bilancí?

Můžeme na tréninku nájezdy zkusit, i když střílíme pořád. Je to spíš o tíze okolností v daný moment. V tréninku kluci gól dají, ale v klíčových chvílích pracuje hlava. Hráči mají dovednosti, ale je to spíš o sebevědomí a provedení v zápase.

Bylo pro psychiku důležité, že jste zastavili měsíční sérii bez výhry za tři body?

Ano. Jsem moc rád, že se nám povedly domácí zápasy s Plzní a Brnem, kdy jsme zvítězili. I pro tréninky a náladu do reprezentační přestávky to bylo důležité. Pak se vždy lépe pracuje. Snad je to slabší období za námi a už se podobná série nevrátí. Věřím, že jsme psychicky silní. Liga je od druhého po čtrnáctý tým hodně vyrovnaná. Kdo bude mít štěstí, že se mu budou vyhýbat zranění, a bude psychicky odolný, tak ten bude úspěšný.

Hokejisté Českých Budějovic slaví gól proti Pardubicím.

Doma se vám výsledkově i herně daří výrazně lépe, venku je to slabší. Čím si vysvětlujete tak velký rozdíl ve výkonech?

Je to velký problém. Dobré týmy získávají body i venku. Pořád to řešíme, musíme se zlepšit v přípravě, aby nás nic nesvazovalo. Je třeba se soustředit sami na sebe, ne na soupeře, rozhodčí nebo diváky. Venku potřebujeme bodovat víc.

Často už první minuty naznačí, jestli tým je v zápase, nebo ne. Souhlasíte?

Jak kdy. Někdy je první třetina slabá, druhá pak špičková, ale už třeba náskok soupeře nedotáhnete. Tak se nám to stalo v Litvínově, kdy jsme prohrávali, ale zbylé dvě třetiny jsme byli lepší. Bohužel jsme nedosáhli už ani na bod, který by tehdy byl z jejich ledu cenný.

V úvodu se řešilo, že váš hokej není tak pohledný, ale sbírali jste body. Jak je těžké vyvážit, abyste hráli pěkný hokej a zároveň vyhrávali?

Je to těžké. Sbírat body je základ. Vede k tomu dobrá hra. Když ji nebudete mít, tak z dlouhodobého hlediska zřejmě narazíte. Ale kdo hraje na krásu?

Třeba Třinec to zrovna není, ale vyhrál poslední čtyři tituly.

Tak vidíte. Hrají účelný hokej. Ne vždy atraktivním hokejem získáte body. My chceme hrát aktivně, forčekovat, z toho by měly pramenit šance. Jenže těch v poslední době moc nemáme, takže to musíme zjednodušit, chce to být přímočařejší, víc dostávat puky na branku.

Základem jsou výkony brankářů. Máte tu výhodu, že ať dáte do branky Dominika Hrachovinu, nebo Jana Strmeně, můžete se spolehnout.

Oba jsou výborní. Máme danou jedničku, ale když jde do brány dvojka a zavře to, tak je to super pro oba dva. Pak je vidět, že gólman číslo dva je na svém místě. Je důležité, že si vzájemně pomohou a tým v nich má oporu.

Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice, 12. kolo hokejové extraligy. Brankář hostů Dominik Hrachovina magnetizuje pohledem puk.

Máte plán, jak je budete střídat?

Ne. Reagujeme zápas od zápasu podle formy, tréninku nebo soupeře.

V přesilovkách jste vstřelili osm branek, při vlastním oslabení jen o dvě méně. O čem to svědčí?

Je to statistická zajímavost, ale není to dobrá vizitka naší přesilovky. Hodně na tom pracujeme, potřebovali bychom v nich střílet víc branek. V oslabení je důležité nedostávat góly. Když ujedeme a dáme branku, tak je to bonus. Máme tam přímočaré a dravé kluky, kteří jdou do branky. Takový gól soupeře raní a nás nakopne.

Nicméně branky jste v oslabeních ani moc nedostávali. Statistiky vám teď trochu zkazilo pár gólů v posledních sekundách a podobně.

Souhlasím. Bráníme to slušně, hodně na oslabeních pracujeme. Ale pořád je co zlepšovat.

V přesilovkách hledáte optimální složení formací?

Máme víc variant, ale nemůžete to hned úplně rozsekat. Každý má svoji roli a musí se jí zhostit. Řekl bych, že je třeba hru hlavně zjednodušit. Dostávat puky víc na branku a tam pracovat, jako třeba v posledních zápasech Jáchym Kondelík.

Kondelík se lepší každým zápasem, už je to váš první centr. Vyplácí se víc a víc, že?

Já to věděl. Už když s námi v létě trénoval, tak jsem mu popřál, ať mu to v zámoří vyjde. A když ne, tak ať je Motor jeho první volbou při návratu. Dostal roli, zhostil se jí dobře. Cítí šanci, maká na sto procent. Myslím, že by mohl být ještě lepší. Vzal to za správný konec. Ale soutěž je dlouhá, musí vydržet.

V reprezentaci působila dvojice Adam Kubík – Jan Ordoš, které se velmi daří. Je vidět, jak si na sebe zvykli?

Přišli z jiných týmů jako lídři a to jsme si přáli. Vůdčích osobností jsme chtěli víc a jsem rád, jak se toho kluci zhostili. Plní svoje úkoly, snesou kritiku a zlepšují se zápas od zápasu. Věřím, že si fazonu udrží. Mohou přijít krize, ale oni se z nich umí rychle dostat. Oba jsem znal. Pro Ádu Kubíka je to první štace mimo Kladno, Ordy už toho má za sebou víc. Jsem rád, že se nám u nich předpoklady potvrdily.

Adam Kubík překonává v úniku v oslabení Josefa Kořenáře.

Naopak jste přišli o Lukáše Pecha, který má zlomený kotník. Jak velká je to ztráta?

Obrovská. Měl horší start, ale věděl jsem, že jako starší hráč nám to vrátí. Začal se zvedat, ale přišlo takové zranění. Je třeba, aby za to vzali jiní, kteří ho musí nahradit.

Nicméně prostoru před zraněním nedostával tolik. Čekal jste, až se rozehraje?

Není to o tom, jestli nastupuje v první nebo ve třetí lajně. Ubral jsem mu oslabení, protože jsem věděl, že už nemůže mít tak vysoký čas na ledě. Na to máme jiné kluky. Role a čas musíte rozprostřít. Před nemocí měl dva skvělé zápasy, teď bude mít dlouhou pauzu. Zatím vůbec nevíme, kdy se vrátí. Operace se snad povedla dobře. Přeji mu brzký návrat, ale těžko říct, kdy to bude. Možná leden, únor, fakt je to těžké říct.

Jste aktivní na přestupovém trhu?

Sledujeme to. Trh se hýbe, ale aktuálně neplánujeme, že by někdo měl dorazit. Po příchodu Jáchyma Kondelíka se rozpočet naplnil.

Překvapilo vás něco v extralize?

Ani ne. Když sledujete přestupy, tak je jasné, že liga bude ještě vyrovnanější a kvalitnější. Jsem v hokeji dlouho a rozdíly se smazávají.

Prošel jste víc angažmá. Dokážete je srovnat s tím, co teď zažíváte v Budějovicích?

To je těžké. Každá kabina je specifická. Mám v sobě věci, které jednou předám dál. Říkám si, že v důchodu napíšu knížku, protože si to všechno pamatuju. Ale teď to uvádět nebudu. Všude je to originální, tady také. Vždy jsem se řídil tím, abychom co nejvíce bavili diváky. Aby fanoušci měli rádi hráče, oni odváděli sto procent výkonu a vzájemně to fungovalo. Lidé v Budějovicích chodí rádi na hokej a já to moc vnímám. Když je v hledišti hlava na hlavě, tak je to úplně jiný pocit. Moc nám to pomáhá. Fanoušci by při nás měli stát v dobrém i ve zlém. Nám se výkon ne vždy podaří, ale to si v kabině okamžitě vyříkáme. Diváky hodně vnímáme.